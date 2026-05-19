पुणे

बोपदेव घाटातील वाहतूक कोंडीने नागरिक हैराण

पुणे, ता. १९ : पुरंदर तालुक्याच्या पश्चिम भागाला पुण्याशी जोडणाऱ्या बोपदेव घाटात वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण झाले असून प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या व्यावसायिक आघाडीने केली आहे.
घाटातील अवघड वळणे आणि अरुंद रस्ता यामुळे जड वाहने चढ-उतार करताना अनेकदा अडकतात. परिणामी, दोन्ही बाजूंनी वाहतूक ठप्प होऊन वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. या कोंडीचा फटका शेतकरी, विद्यार्थी, नोकरदार तसेच रुग्णालयात जाणाऱ्या रुग्णांना बसत असून नागरिकांना तासनतास खोळंबून राहावे लागत आहे. प्रशासनाने बोपदेव घाट रस्त्याचे तातडीने रुंदीकरण करावे. तोपर्यंत जड व मोठ्या वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालावी, अशी मागणी आघाडीचे अध्यक्ष पै. दत्तात्रय भिसे यांनी केली.

