पुणे

बोरामणी येथील दगडी चक्रव्यूहची पाहणी

बोरामणी येथील दगडी चक्रव्यूहची पाहणी
Published on

PNE26W40526
बोरामणी : येथील दगडी चक्रव्यूहची पाहणी करताना डॉ. पी. डी. साबळे, नेताजी खंडागळे, दत्ता डांगे व राज सांळुखे.

बोरामणी येथील दगडी चक्रव्यूहची पाहणी
ऐतिहासिक वारशाच्या जतन; संवर्धन करण्याची स्थानिकांची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ६ : बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील गवताळ माळरानावर डिसेंबर २०२५ मध्ये आढळलेल्या दगडी चक्रव्यूहाची पुणे येथील डेक्कन कॉलेजच्या पुरातत्त्व विभागाचे प्रमुख डॉ. पी. डी. साबळे यांनी पाहणी केली. यावेळी बोरामणी जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य नेताजी खंडागळे यांनी या ऐतिहासिक वारशाचे जतन व संवर्धन व्हावे अशी मागणी केली.

धाराशिव व सोलापूर सीमेवरील बोरामणी येथे सुमारे २,००० वर्षे जुन्या (सातवाहन काळातील) आणि १५ वर्तुळांचे, ५०×५० फूट आकाराचे भव्य दगडी ‘चक्रव्यूह’ (लॅबिरिन्थ) आहे. या ऐतिहासिक पुरातत्त्वीय स्थळाची पाहणी करण्यात आली. यावेळी डेक्कन कॉलेजचे पुरातत्त्व विभागाचे प्रमुख डॉ. पी. डी. साबळे यांनी या चक्रव्यूहाचा इतिहास, पुरातत्त्वीय महत्त्व आणि संशोधनाविषयी सविस्तर माहिती दिली.
याप्रसंगी बोरामणीचे सरपंच राज साळुंखे, दत्ता डांगे तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते. भारतातील सर्वात मोठा वर्तुळाकार दगडी चक्रव्यूह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि जतन करणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे यावेळी डॉ. साबळे यांनी सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

heritage conservation in India
Boramani stone labyrinth
historical heritage sites in Maharashtra
preserving ancient monuments
archaeological significance of Boramani
South Solapur heritage
ancient circular stone structure
history of Satavahana period
Deccan College archaeology department
Boramani historical sites
ancient Indian architecture
traditional Maharashtra structures
heritage tourism in Maharashtra
local community heritage initiatives
preservation of archaeological sites
बोरामणी दगडी चक्रव्यूह
सोलापूर ऐतिहासिक स्थळ
सातवाहन काळातील वास्तु
पुरातत्त्व तसेच पर्यटन
बोरामणी वारसा जतन करणारे
ऐतिहासिक स्थळांचे महत्त्व
आर्किओलॉजीतील स्थानिक सहभाग
बोरामणी गावाची परंपरा
पूर्वीसारख्या अप्रतिम स्थळांचा शोध
महाराष्ट्रात ऐतिहासिक वारसा
चक्रव्यूह जतनाचे आवाहन
ग्रामस्थांचे योगदान
दस्तऐवज सुनियोजित करणे
पुरातत्त्वीय महत्त्व

Related Stories

Kudal Stone Inscription
Solapur-Boramani airport
solapur midc
₹500 Crore Boramani Airport Preferred Over ₹1,800 Crore Hotgi Upgrade
Marathi News Esakal
www.esakal.com