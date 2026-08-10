पुणे

बोरामणी तिहेरी खून खटल्यात दोघांना न्यायालयातून जामीन

बोरामणी तिहेरी खून खटल्यात दोघांना न्यायालयातून जामीन
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बोरामणी तिहेरी खून खटल्यात
दोघांना न्यायालयातून जामीन

सोलापूर, ता. १० : बोरामणीतील वडिलोपार्जित शेती व २५ लाख रुपयांच्या कारणातून दिरानेच विधवा वहिनी आणि तिच्या दोन्ही मुलांचा खून केला होता. या तिहेरी खून खटल्यातील संशयित आरोपी सचिन शिवाजी वाघमारे व सूरज महादेव मोरे यांचा जामीन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांनी मंजूर केला आहे.
वडिलोपार्जित जमिनीची वाटणी आणि हातउसने दिलले २५ लाख रुपये मागणाऱ्या वहिनीचा व तिच्या दोन्ही मुलांचा दिरानेच खून केला होता. यात मुख्य संशयित आरोपी शंकर म्हेत्रे याच्यासह त्याची दोन्ही मुले, पत्नी, मेव्हणा व त्याच्या हॉटेलमधील कामगाराविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी मृत गायत्री यांचा भाऊ दिलीप विश्वनाथ चांदोरे यांनी सोलापूर तालुका पोलिसांत फिर्याद दिली होती. संशयितांना अटक करून पोलिसांनी त्यांच्याविरूद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. यातील संशयित सूरज मोरे व सचिन वाघमारे यांनी अ‍ॅड. संतोष न्हावकर यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. यावेळी ॲड. न्हावकर यांनी ‘फिर्याद दाखल करतेवेळी प्रस्तुत आरोपींनी मुख्य आरोपी शंकर ऊर्फ पप्पू मस्के यास मदत केली व दोषारोपपत्रात मुख्य आरोपीस पळून जायला मदत केल्याचा विसंगत पुरावा दाखवून पोलिसांनी ठोस पुरावा आणलेला नाही’ असे मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून न्यायालयाने दोन्ही संशयितांचा जामीन मंजूर केला. यात संशयितातर्फे अ‍ॅड. न्हावकर, अ‍ॅड. राहुल रूपनर, अ‍ॅड. मीरा पाटील, ॲड. शिवरत्न माने यांनी काम पाहिले.

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