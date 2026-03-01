नागठाणे नाटिका सादरीकरण
बोरगावात नागठाणे विभागातील
अंगणवाड्यांचा बालमेळावा
नागठाणे, ता. १ : बोरगाव (ता. सातारा) येथे नागठाणे विभाग अंगणवाड्यांतील बालचमूंच्या विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम उत्साहात झाला.
कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सदस्य अजित साळुंखे, राजू शेळके, पूजा मोरे, पंचायत समिती सदस्य संतोष साळुंखे, कोमल दळवी, बालप्रकल्प अधिकारी संदीप भिंगारे, नागठाणे बीट अंगणवाडीच्या विद्या बगाडे, नंदिनी जडे, अश्विनी चव्हाण, रूपाली वाघ, सुरेखा दळवी, नीता पाटील, बोरगावचे सरपंच अजित निकम, अनिल साळुंखे, छाया साळुंखे, संजय साळुंखे, प्रबोधनकार प्रकाश काशीळकर, शहाजी साळुंखे, आनंद शिंदे, बीटप्रमुख लता निकाळजे आदी उपस्थित होते. विद्या बगाडे यांनी प्रास्ताविक केले. मंगल नलवडे यांनी स्वागत केले. प्रियांका खरात यांनी आभार मानले. या वेळी नागठाणे, बोरगाव, अपशिंगे, आंबेवाडी, सासपडे, गणेशवाडी, पाटेश्वरनगर या गावांतील अंगणवाड्यांतील विद्यार्थी कार्यक्रमात सहभागी झाले.
बोरगाव : नाटिका सादर करताना अंगणवाडीतील बालचमू.
