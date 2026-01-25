पुणे

बोरघाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, शेकडो वाहनांच्या क्लच प्लेट जळाल्या

Borghat Traffic : प्रजासत्ताक दिनाची सार्वजनिक सुट्टी आणि जोडून आलेला शनिवार-रविवार यामुळे मुंबईकरांनी मोठ्या संख्येने लोणावळा, महाबळेश्वर आणि कोकणाकडे धाव घेतली आहे. यामुळे बोरघाटात प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
Holiday Rush Creates Chaos On Mumbai Highway

सकाळ वृत्तसेवा
Heavy Traffic Jam Hits Borghat Ghat लोणावळा, ता. २४ : प्रजासत्ताक दिनाला जोडून आलेल्या सलग सुट्ट्यांमुळे पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी बाहेर पडलेल्या पर्यटकांना बोरघाटात प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. घाटात पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग व जुन्या राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांच्या कित्येक किलोमीटर लांब रांगा लागल्या असून तासनतास सुरू असलेल्या 'स्टॉप अँड गो' प्रकारामुळे शेकडो वाहनांच्या क्लच प्लेट निकामी झाल्या. त्यामुळे ऐन घाटात वाहने नादुरुस्त होऊन थांबल्याने कोंडीत अधिकच भर पडली आहे.

Republic Day
pune
Traffic
pune traffic

