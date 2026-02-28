Sugar Byproducts: उपपदार्थनिर्मितीसाठी ‘बीओटी’ धोरण; आजारी साखर उद्योगासाठी दिलासा, उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध होणार

पुणे : आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाच्या धोरण निश्चितीचा निर्णय घेतला आहे. कारखान्यांचे उपपदार्थनिर्मिती प्रकल्प आता ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ (बीओटी) व ‘बांधा, मालकी हक्क मिळवा, वापरा आणि हस्तांतर करा’ (बीओओटी) तत्त्वावर उभा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे..खासगी गुंतवणूकदारांच्या सहभागातून हा प्रकल्प उभा राहणार असून, त्यामुळे कारखान्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही आणि उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे..महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य साखर उत्पादक राज्य म्हणून ओळखले जाते. साखरेबरोबरच बगॅस, मळी आणि प्रेसमड या उपपदार्थांपासून अनेक कारखान्यांनी सहवीजनिर्मिती, इथेनॉल, बायोगॅस, मद्य, मिनरल वॉटर, कागद तसेच सौरऊर्जा प्रकल्प उभे केले आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस, शाश्वत विमान इंधन आणि औषधनिर्मितीतील सक्रिय घटक निर्मितीची संधीही उपलब्ध आहे..साखर कारखान्यांनी उपपदार्थ उत्पादन केल्यास अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असा सरकारला विश्वास आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना उपपदार्थ प्रकल्प उभा करण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सक्षमता आणण्यासाठी बीओटी, बीओओटी तत्त्वाचे धोरण निश्चित करण्यास सरकारने गुरुवारी (ता.२६) मान्यता दिली आहे..Sugarcane FRP : सरकारच्या एका निर्णयामुळे साखर कारखाने येणार अडचणीत, इनकम टॅक्स विभागाची राहणार करडी नजर; शेतकऱ्यांनाही फटका.सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने यासंदर्भातील सविस्तर निकष, कार्यपद्धती आणि कराराच्या अटी निश्चित करत सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केले आहे. प्रकल्पनिहाय निकष व अटी साखर आयुक्त स्तरावरील समिती ठरवणार आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढेल, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, विकासासाठी निधी उपलब्ध होईल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्याचा आधार मिळेल, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे..प्रकल्प उभारणीची प्रक्रियाउपपदार्थ प्रकल्प उभारण्यापूर्वी संचालक मंडळाचा ठराव आवश्यक असेल. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम २० (अ) नुसार शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. त्यासाठी साखर आयुक्तांकडे अर्ज करणे बंधनकारक राहील. गुंतवणूकदारांची छाननी करून पात्र ठरलेल्यांकडून ई-निविदा प्रक्रियेत आर्थिक प्रस्ताव मागवले जातील. वार्षिक भाडे, अनामत रक्कम, करार कालावधी, कच्चा माल दर, वीजदर आदी बाबी करारात स्पष्ट करण्यात येणार आहे. पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीस साखर आयुक्त स्तरावरील समिती मान्यता देईल; त्यापेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे प्रस्ताव शासनाच्या अंतिम निर्णयासाठी पाठवले जाणार आहेत..Ethanol Rate : साखर उद्योगाच्या पदरी निराशा; ‘एमएसपी’, इथेनॉल दरवाढ नाहीच.किमान एक निकष पूर्ण करणारा aकारखाना पात्र मागील सलग तीन वर्षे तोटा झालेला असणे सलग तीन वर्षे नक्तमूल्य घटलेले असणे कर्जउभारणीची मर्यादा संपलेली असणे मागील तीन आर्थिक वर्षांत लेखापरीक्षण ‘क’ किंवा ‘ड’ वर्गात असणे मागील तीन गाळप हंगामात क्षमतेपेक्षा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी गाळप झालेले असणे शासकीय अर्थसाहाय्याची थकबाकी असणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.