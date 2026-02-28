पुणे

Sugar Byproducts: उपपदार्थनिर्मितीसाठी ‘बीओटी’ धोरण; आजारी साखर उद्योगासाठी दिलासा, उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध होणार

Government Approves BOT & BOOT Policy: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ‘बीओटी’ व ‘बीओओटी’ धोरण जाहीर; उपपदार्थ उत्पादनातून आर्थिक दिलासा आणि नवीन उत्पन्नाचा स्रोत मिळणार. बायोगॅस, इथेनॉल, मद्य, सौरऊर्जा अशा उपपदार्थांमुळे रोजगार निर्माण आणि आर्थिक क्षमता वाढीस मदत होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाच्या धोरण निश्चितीचा निर्णय घेतला आहे. कारखान्यांचे उपपदार्थनिर्मिती प्रकल्प आता ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ (बीओटी) व ‘बांधा, मालकी हक्क मिळवा, वापरा आणि हस्तांतर करा’ (बीओओटी) तत्त्वावर उभा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

