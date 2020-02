मुलगा देणार आई-वडिलांना दरमहा पैसे

पुणे - ‘सोबत राहू शकत नसेल तरी चालेल. मात्र, आम्हांला घर खर्चासाठी पुरेसे पैसे तरी दे,’’ अशी मुलाकडे याचना करणाऱ्या आई-वडिलांना अखेर काहीसा आधार मिळाला. दोघांच्याही दैनंदिन गरजा भागाव्यात म्हणून मुलगा दरमहा आठ हजार रुपये देण्यास तयार झाला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ३२ वर्षीय मुलगा पैसे देत नाही म्हणून ६० वर्षीय वडील आणि ५५ वर्षांच्या आईने २०१९ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर झालेल्या चर्चेनंतर मुलाने अर्ज केल्यापासून फेब्रुवारी २०२० पर्यंतचे दरमहा आठ हजार रुपये आई-वडिलांना दिले. याबाबत सविस्तर माहिती अशी, की पत्नीला नागपूरला नोकरी लागली म्हणून सुरेश (नाव बदललेले) हे आई-वडिलांना पुण्यात सोडून तिकडेच स्थायिक झाले. तब्येत चांगली होती, तोपर्यंत दोघांनीही मुलाकडून काही अपेक्षा ठेवल्या नाहीत. मात्र, वडील निवृत्त झाल्यानंतर आर्थिक चणचण भासू लागली. त्यामुळे त्यांनी सुरेश यांच्याकडे दरमहा काही ठरावीक रक्कम देण्याची मागणी केली. परंतु, तुमच्याकडे घर आणि दोन खोल्या आहेत. त्या भाड्याने देऊन आलेल्या पैशातून स्वतःचा खर्च भागवा, असे सुरेश यांनी सुनावले. त्यावर आई-वडिलांनी भूमिका घेतली, की आम्ही तुला लहानाचा मोठा केला. आत्तापर्यंत तुझ्याकडून काही अपेक्षा ठेवल्या नाहीत. त्यामुळे आम्हांला सांभाळणे ही तुझी जबाबदारी आहे. तसेच सुरेश यांचे कौटुंबिक न्यायालयात समुपदेशनदेखील करण्यात आले. त्यानंतर ते दोघांनाही मिळून दरमहा आठ हजार रुपये देण्यास तयार झाले.

Web Title: The boy will pay the parents money every month