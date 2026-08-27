Pune News : ‘बीपीसीएल’चा कचरा प्रकल्प स्थायीने अडवला; बिनाखर्चाच्या प्रस्तावासाठी विशेष सभा घेणार

पुणे - उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो परिसरात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून (बीपीसीएल) स्वखर्चाने ३०० टन क्षमतेचा बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत दाखल करण्यात आला. हा प्रकल्प केल्याने महापालिकेवर कोणताही आर्थिक भार निर्माण होणार नाही. पण विशेष सभेच्या नावाखाली स्थायीने हा प्रस्ताव अडवून ठेवला आहे. त्यामुळे यातून स्थायी समिती पुणेकरांचे काय हित साधणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..पुणे शहरात ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. रोज ११०० टन ओला कचरा निर्माण होत असताना केवळ ३९५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. ६०० टन ओला कचरा शेतकऱ्यांना दिला जातो. तरीही जवळपास सव्वाशे टन कचरा शिल्लक राहात आहे. अशा स्थितीत ओल्या कचऱ्यापासून प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे व नवीन प्रकल्प सुरू करणे हे पर्याय आहेत..महापालिकेने नुकताच उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोच्या जागेवर भूमीग्रीन कंपनीच्या ५७७ कोटी रुपये खर्चाचा ५०० टन क्षमतेचा प्रकल्प मंजूर केला. सीबीजी हा कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित असून, त्यासाठी ठेकेदाराला स्वतःच्या जागेवर प्रकल्प उभारावा लागणार असून, पुढील २० वर्षांत ७६५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे असून, तो स्थायी समितीच्या मान्यतेला पाठवलेला नाही..सीबीजीसोबतच ‘बीपीसीएल’च्या प्रस्तावाला गती देण्यात आली. उरुळी देवाची येथे महापालिकेच्या १२ एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्प उभारणीचा तसेच पुढील २५ वर्षांच्या संचालन व देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च कंपनी स्वतः करणार आहे. यासाठी प्रतिएकर प्रतिवर्ष एक रुपया या नाममात्र भाड्याने महापालिका जागा देणार आहे. तसेच रस्ता करणे, वीज जोडणी देणे अशी कामे महापालिकेला करून द्यावी लागणार आहेत.गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने हा प्रस्ताव दाखल केला. पण स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर न करता त्यावर विशेष सभा घेतली जाणार आहे. त्यामुळे त्याचा निर्णय प्रलंबित आहे..महापालिकेने शहराबाहेर ३०० टन ओला कचरा वाहून नेऊन त्यापासून सीबीजी निर्मितीसाठी स्वतंत्र निविदा काढली आहे. स्वयंभू ट्रान्सपोर्टने या कामासाठी सुरुवातीला प्रतिटन २ हजार ९० रुपये दर दिला होता. पालिकेने दर जास्त असल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर कंपनीने तो कमी करून १ हजार ७०५ रुपये प्रतिटन केला.मात्र दरवर्षी सात टक्के वाढ गृहीत धरल्याने २० वर्षांत महापालिकेवर सुमारे ७६५ कोटी ३८ लाख रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. या खर्चात कचरा वाहतूक आणि प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. बीपीसीएल प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर त्याच्या उभारणीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे..‘बीपीसीएलचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आला होता. त्यावर आम्ही विशेष सभा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. तसेच अन्य सात-आठ विषय विशेष सभेसाठी असणार आहेत.’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.