ब्रह्माकुमारी बी. के. शिवानी यांचे आज मार्गदर्शन 

पुणे - "सकाळ माध्यम समूहा'तील "सकाळ सोशल फाउंडेशन'च्या वतीने we are in this together अंतर्गत व पुनीत बालन ग्रुप यांच्या सौजन्याने आणि कर्वे समाजसेवा संस्थेच्या सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ अँड डिसऍबिलिटीजच्या सहकार्याने मानसिक ताणतणाव व्यवस्थापन व एकूणच मानसिक स्वास्थ्य आणि समस्यांच्या मार्गदर्शनासाठी "सकाळ सोबत बोलूया' ही हेल्पलाइन सुरू केली आहे. या हेल्पलाइनला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

हेल्पलाइनच्या अनुषंगाने समाजातील विविध घटकांसाठी मानसिक आरोग्य, ताणतणाव व्यवस्थापन व समायोजनाविषयी आधारित "सकाळ सोशल फाउंडेशन'कडून विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनपर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शनिवार (ता. 29) सकाळी 11 वाजता सर्व क्षेत्रांतील आणि सर्व वयोगटातील नागरिकांसाठी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर येणाऱ्या मानसिक ताणतणावाची परिस्थिती कशी हाताळावी, तसेच तणावाचे व्यवस्थापन व समायोजन कसे करावे आणि स्वतःमध्ये आत्मविश्‍वास कसा निर्माण करावा, याविषयी आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्‍वरीय विश्‍वविद्यालयाच्या शिक्षिका राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी शिवानी यांचा मार्गदर्शनपर झूम वेबिनार आयोजित करण्यात येत आहे. हा वेबिनार सर्वांसाठी मोफत असणार आहे.

