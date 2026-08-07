पुणे

शिवणे परिसरात स्तनपानाबाबत जनजागृती

शिवणे परिसरात स्तनपानाबाबत जनजागृती
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शिवणे, ता. ७ : ‘आईचे दूधच बाळाचे पहिले संरक्षण कवच’ ठरत असून, स्तनपानामुळे बाळाची प्रतिकारशक्ती भक्कम होऊन सर्वांगीण विकासाला मदत होते‌, अशी माहिती ग्रोस्कॉफ फॅमिली क्लिनिकच्या न्यू अहिरे गाव (शिवणे) येथील कार्यक्रमात देण्यात आली‌.
स्तनपान सप्ताहानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात दिली‌‌. गोरॉन ग्रोस्कॉफ फॅमिली क्लिनिकच्या माध्यमातून ‘फॅमिली प्लॅनिंग’ व मातृ-शिशु आरोग्य विषयक जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन न्यू अहिरे गाव (शिवणे) येथील अंगणवाडी क्र. १३१ व १३२ मध्ये केले होते. क्लिनिकच्या आरोग्यसेविका ज्योती देशकर व समन्वयक रूपाली जाधव यांनी दिली. या कार्यक्रमात महिला पालकांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. सुमारे ३७ महिलांनी उपस्थित राहून स्तनपानाच्या महत्त्वाबाबत माहिती दिली.
हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका ज्योती शिंदे, सुगंधा पवार, स्वाती पवार तसेच मदतनीस संध्या इंगळे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

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