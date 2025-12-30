पुणे

Best Documentary Award: चैत्यभूमीच्या भावविश्वावर आधारित असणाऱ्या 'ब्रीदिंग ब्लू’ला सर्वोत्कृष्ट माहितीपट पुरस्कार

Breathing Blue documentary: १४ एप्रिल आणि ६ डिसेंबरच्या भावनिक संदर्भातून उभा राहिलेला, अविष्कार रविंद्र दिग्दर्शीत ‘ब्रीदिंग ब्लू’ माहितीपट पुरस्काराचा मानकरी ठरला आहे
Breathing Blue documentary

Breathing Blue documentary

esakal

Ganesh Salunke
Updated on

पुणे: अविष्कार रविंद्र दिग्दर्शित ‘ब्रीदिंग ब्लू’ या माहितीपटाला ८व्या अण्णाभाऊ साठे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट माहितीपट (Best Documentary) पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या महोत्सवात ‘ब्रीदिंग ब्लू’ची निवड होणे हे या चित्रपटाच्या आशयघन, संवेदनशील आणि चिंतनशील मांडणीचे यश आहे.

Loading content, please wait...
Babasaheb Ambedkar
Marathi Films
Documentary Filmmaking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com