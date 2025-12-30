Best Documentary Award: चैत्यभूमीच्या भावविश्वावर आधारित असणाऱ्या 'ब्रीदिंग ब्लू’ला सर्वोत्कृष्ट माहितीपट पुरस्कार

पुणे: अविष्कार रविंद्र दिग्दर्शित ‘ब्रीदिंग ब्लू’ या माहितीपटाला ८व्या अण्णाभाऊ साठे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट माहितीपट (Best Documentary) पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या महोत्सवात ‘ब्रीदिंग ब्लू’ची निवड होणे हे या चित्रपटाच्या आशयघन, संवेदनशील आणि चिंतनशील मांडणीचे यश आहे. .‘ब्रीदिंग ब्लू’ हा माहितीपट १४ एप्रिल आणि ६ डिसेंबर या दोन ऐतिहासिक दिवसांच्या पार्श्वभूमी विषयी आहे. या दिवशी दरवर्षी लाखो अनुयायी चैत्यभूमी येथे येऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतात. मात्र हा चित्रपट केवळ एका स्थळाचे किंवा एका घटनेचे वर्णन न करता, त्या जागेत निर्माण होणारी सामाजिक, भावनिक आणि राजकीय ऊर्जा मानवी अनुभवांच्या माध्यमातून मांडतो..चित्रपटाची कथा एका डॉक्युमेंटरी छायाचित्रकाराच्या अनुभवाभोवती फिरते. त्याच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या आठवणी, स्वप्ने आणि अंतर्मनातील संवाद यांच्या साहाय्याने चित्रपट पुढे सरकतो. ‘ब्रीदिंग ब्लू’ हा माहितीपट स्मृती, शोक, आशा आणि सामाजिक वास्तव यांचे सूक्ष्म दर्शन घडवतो..सकाळ बरोबर बोलताना अविष्कारने सांगितले की या माहितीपटाच्या निर्मितीसाठी तब्बल दोन वर्षे चित्रीकरणाला आणि एक वर्ष संकलनाला गेले. तो म्हणाला, दरवर्षी हजारो लाखो लोकांप्रमाणे मीही बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमीला जात होतो. तिथे एकत्र आलेल्या लोकांमधील भावनिक आणि मानसिक व्यवहार मी खूप जवळून अनुभवले. कोट्यवधी रुपयांची पुस्तके त्या दिवशी विकली जातात याचं मला नेहमी आश्चर्य वाटायचं. या ठिकाणचा हा सोहळा म्हणजे एक अद्भूत अनुभव असतो. अनेक माणसं एकत्र आली की त्यांच्या भावना, जाणिवा यांची सरमिसळ होते. याच प्रक्रियेचा ध्यानात्मक शोध घेण्याची प्रेरणा मला या ठिकाणी मिळाली आणि त्यातून या चित्रपटाचा जन्म झाला..Kolhapur Wagapur Arch : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या मागणीवर ठाम; जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतची बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर लाँगमार्च.दिग्दर्शक अविष्कार रविंद्र मणचेकर हे मुंबईस्थित २९ वर्षीय चित्रपटकार असून त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या DMCS विभागातून मीडिया अँड कम्युनिकेशन स्टडीजचे शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी यापूर्वी ‘दर्यात’ आणि ‘दुरुस्ती’ हे दोन लघुपट दिग्दर्शित केले आहेत. सध्या ते आपल्या पहिल्या फिचर चित्रपटाच्या तयारीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.