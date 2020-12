'मेरे सैंया सुपरस्टार''गाण्यावर थिरकत स्वत:च्याचं लग्नात नाचली नवरी; व्हिडिओ व्हायरल

ओतूर - पारंपरिक पद्धतीने सनई चौघड्याच्या मंगलमय सुरात वधू-वरांचे मंडपात आगमन होते. परंतु, याला फाटा देत उदापूर (ता. जुन्नर) येथे वधूने नृत्य करत आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने बोहल्यावर आगमन केले. तिच्या अदाकारीने वराबरोबर उपस्थित वऱ्हाडी मंडळींच्या काळजाचा ठोका चुकला. या घटनेचा सध्या व्हिडिओ सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

निरगुडे (ता. जुन्नर) येथील चंद्रकला ज्ञानेश्वर ताजणे यांची कन्या श्वेता व उदापूर येथील अरुणा आदिनाथ शिंदे यांचा मुलगा संकेत यांचा शुभविवाह बनकरफाटा येथील शिंदे कुटुंबाच्या सद्गुरू कृपा निवास येथे आयोजित केला होता. मुहूर्ताच्या अगोदर वधू वराच्या आगमनाची वऱ्हाडी मंडळी वाट पाहत होते. मात्र, वर (नवरा) मंचावर एकटाच होता. परंतु, वधू कोठेच दिसत नव्हती. त्यामुळे मंडळीची उत्सुकता वाढली अशातच स्पीकरवर हिंदी गाणे सुरू झाले. मेरे सैया सुपरस्टार आणि नाचत नाचत मांडवातून वधू मंचाकडे जाऊ लागली, वधूचे आकर्षक नृत्य पाहून वऱ्हाडी मंडळी बरोबरच नवरा मुलगा सुद्धा तिला प्रोत्साहन देऊ लागला. या नवरीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. थोड्याच कालावधीत हे नवदाम्पत्य सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाले.

Watch this viral video as bride dances to ‘Saiyaan Superstar’ in an amazing entry at her marriage #Viral #ViralVideo #ViralVideos #SaiyaanSuperstar #Wedding #Marriage #Pune #Punenews pic.twitter.com/F4duKePjat

— The Bridge Chronicle (@TBChronicle) December 8, 2020