पुण्यातील लाखणगाव येथील पुल बनला वाहतुकीसाठी धोकादायक, कारण...

पारगाव : लाखणगाव (ता. आंबेगाव) येथील घोडनदीवर असलेल्या पुलाचे लोखंडी संरक्षक कठडे गेल्या दोन तीन वर्षापासून गायब झाले आहेत. हा पुल वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे. परिसरातील नागरिकांनी वारंवार मागणी करुनही अद्यापही कठडे बसविण्यात आले नाहीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एकांदी दुर्घटना घडल्यानंतरच जाग येणार का असा सवाल नागरिक उपस्थीत करत आहे. लाखणगाव येथुन जाणार्या बेल्हा जेजुरी रस्त्यावर हा पुल आहे. या पुलाला 24 वर्ष पुर्ण झाली असून, 1996 साली सुमारे 39 लाख रुपये खर्च करुन हा पुल बांधण्यात आला आहे. या पुलाची उंची व रुंदीही कमी आहे पावसाळ्यात घोडनदीला पुर आल्यास अनेकदा या पुलावरुन पाणी जाते. या पुराच्या पाण्याने पुलाचे कठडेही वाहुन जातात परंतु गेली दोन ते तीन वर्षापासून या पुलाला पच्छिमेच्या बाजुला कठडेच नाहीत. पुलाच्या पुर्वेला जवळच बंधारा असल्यामुळे या ठिकाणी नदीत बाराही महीने भरपुर पाणी असते. या पुलामुळे जुन्नर, शिरुर व आंबेगाव तालुक्याच्या अनेक गावे जोडली गेली आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर वाहनांची नेहमी वर्दळ असते. भीमाशंकर साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम सुर असताना ऊस वहातुक करणारी वाहनेही याच पुलावर जात असतात पुलाला कठडे नसल्यामुळे रात्रीच्या वेळी अपघाताचा धोका वाढला आहे. पुलाला कठडे नसल्याने प्रवाशांना रात्रीच्या वेळी जीव मुठीत धरून या ठिकाणावरून प्रवास करावा लागत आहे. खरंतर या ठिकाणी बेल्हे जेजुरी हा नव्याने महामार्ग स्थापित होत असून, या पुलाचे काम अद्याप सुरू न झाल्याने नागरिकांना रात्रीच्या वेळी मोठ्या कसरतीने या पुलावरून प्रवास करावा लागत आहे. महामार्गाच्या कामात ही सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात असून ज्या ठिकाणी रस्त्याचे काम सुरू आहे, अशा ठिकाणी सुरक्षेच्या नियमाची कुठेही बॅरिकेट अथवा फलक लावलेला दिसत नसल्याने मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि ठेकेदारांनी याकडे लक्ष देऊन तातडीने या ठिकाणी सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करुन पुलाला संरक्षण कठडे बसवावेत अशी मागणी लाखणगावच्या सरपंच प्राजक्ता शिरिषकुमार रोडे यांनी केली आहे.



Web Title: the bridge at lakhangaon in pune became dangerous for traffic