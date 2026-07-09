Talegaon Dhamdhere News : तळेगाव ढमढेरे येथील वेळ नदीवरील पूल खचल्याने वाहतूक बंद

तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील वेळ नदीवरील पूल पुराच्या पाण्याने खचला असून, पुलावरील भरावा वाहून गेला आहे. पुलावरील रस्त्यावर मोठ मोठे खड्डे पडल्याने अहिल्यानगर- पुणे महामार्गाने कासारी फाटा मार्गे पीएमआरडीए च्या बाह्यवळण रस्त्याने तळेगाव ढमढेरे येथून पुण्याकडे होणारी वाहतूक दोन दिवसांपासून बंद आहे. वेळ नदीवरील धोकादायक पूल नवीन बांधण्याची मागणी प्रवासी, वाहन चालक व ग्रामस्थ करीत आहेत..दरम्यान, ८ वर्षांपूर्वी पीएमआरडीएने कासारी फाटा ते तळेगाव ढमढेरे हा बाह्यवळण रस्ता तयार केला, परंतु तळेगाव ढमढेरे येथील वेळ नदीवरील पुलाचे काम अद्याप रखडलेले आहे. येथील पुलाचे काम होण्यासाठी माजी आमदार स्वर्गीय बाबुराव पाचर्णे यांनी प्रयत्न केले. त्यानंतर खासदार डॉ. अमोल कोल्हे व तत्कालीन आमदार ॲड.अशोक पवार यांनी येथील पूल होण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनाकडे गेली पाच वर्ष पाठपुरावा केला. पुलाच्या कामाचे भूमिपूजनही त्यांच्या काळात झाले, परंतु अद्याप पुलाच्या कामाला मुहूर्त मिळालेला नाही..'पुलाच्या नवीन बांधकामाविषयी पीएमआरडीए च्या प्रशासनाशी संपर्क होऊ शकला नाही. परंतु या पुलाच्या कामाला मंजुरी मिळाली असून, पुलाच्या कामाचे टेंडर झाले आहे, लवकरच याचे काम सुरू होईल अशी माहिती मिळाली. दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या पुराचा फटका वाहन चालकांना बसल्याने अहिल्यानगरहून पुण्याकडे जाणारी सर्व वाहने बाह्यवळण रस्त्याने न येता पुढे सरळ शिक्रापूर मार्गे जात आहेत त्यामुळे शिक्रापूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. तळेगाव ढमढेरे येथील खचलेल्या पुलाची तात्पुरती दुरुस्ती त्वरित करून हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून समजले.'.आज गुरुवारी (ता.९) तळेगाव ढमढेरे येथील खचलेल्या पुलाची जेसीबीच्या साह्याने दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. पुलाची दुरुस्ती झाल्यानंतरच बाह्यवळण रस्ता सुरू होणार आहे.दरम्यान, अहिल्यानगर ते पुणे या महामार्गावर शिक्रापूर येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पर्यायी रस्ता म्हणून कासारी फाटा मार्गे तळेगाव ढमढेरे ते एल अँड टी फाटा येथे पीएमआरडीएने महत्त्वाकांक्षी बाह्यवळण रस्ता तयार केला आहे. त्यामुळे शिक्रापूर येथील बहुतांश वाहतूक कोंडीला आळा बसला आहे..परंतु बुधवारी (ता. ८) वेळ नदीला आलेल्या महापुरामुळे तळेगाव ढमढेरे येथील बाह्यवळण रस्त्यावरील पूल खचल्याने अहिल्यानगर येथून येणारी सर्व वाहने शिक्रापूर मार्गे वळविण्यात आल्याने पुन्हा गुरुवारी दिवसभर वाहन चालकांना शिक्रापूर येथे वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागले आहे. येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस पथकाने विशेष कसरत केली.दरम्यान, तळेगाव ढमढेरे येथील वेळ नदीवरील पुलाची तात्पुरती दुरुस्ती करणे ही मलमपट्टी असून या धोकादायक पुलाचे त्वरित नवीन बांधकाम सुरू करावे अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थ व वाहनचालकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.