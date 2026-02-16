Pargaon News : मुलीच्या लग्नातील अनावश्यक खर्च टाळून बांधला पूल

पारगाव - अवसरी बुद्रुक (ता. आंबेगाव) येथील दीपक देवराम चवरे व ग्रामपंचायत सदस्या चित्रा दीपक चवरे या दाम्पत्यांनी मुलगी श्रद्धा हिच्या लग्नात सत्कारावरील खर्च टाळत त्या पैशातून श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगर देवस्थान साठी एक लाख रुपयांची देणगी दिली. तसेच, चवरे- एलभर वस्तीवरील म्हसोबा मंदिराकडे ये- जा करणाऱ्या ओढ्यावर सुमारे एक लाख रुपये खर्च करून लोखंडी पूल बांधला. .येथील उद्योजक दीपक देवराम चवरे व त्यांच्या पत्नी ग्रामपंचायत सदस्य चित्रा दीपक चवरे यांची मुलगी श्रद्धा हिचा पुणे येथील गणेश दीपक शितोळे यांच्यासोबत विवाह सोहळा संपन्न झाला.मुलीचे वडील दीपक चवरे यांनी लग्नात कोणाचाही सत्कार न करता बचत झालेल्या पैशातून चवरे मळ्यातील भाविक भक्तांच्या श्रद्धास्थान असलेल्या म्हसोबा मंदिराकडे ये- जा करणाऱ्या ओढ्यावर स्वखर्चाने लोखंडी पूल तयार केल्याने ज्येष्ठ नागरिक व महिलांची कायमस्वरूपी सोय झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे..तसेच, श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगर येथील संत तुकाराम महाराज यांच्या मंदिराच्या कामासाठी एक लाख रुपयांची मदत पंकज महाराज गावडे यांच्याकडे दिली आहे. त्यामुळे चवरे दाम्पत्याचे परिसरात कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.