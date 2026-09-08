Katraj Accident : हुशार लेकीची स्वप्ने अधुरीच; कष्टकरी कुटुंबावर काळाचा घाला

कात्रज - चार मुलींच्या शिक्षणासाठी आई-वडिलांनी आयुष्याची पुंजी पणाला लावली. दोघेही कष्ट करून संसाराचा गाडा हाकत होते. मुलींनी शिकून मोठे व्हावे, आपल्या पायावर उभे राहावे, हीच त्यांची स्वप्ने होती. मात्र, दहावीत शिकणाऱ्या प्रतिभाचे कात्रज कोंढवा रस्त्यावर झालेल्या अपघाती निधनाने या कुटुंबाच्या स्वप्नांवरच जणू काळाने घाला घातला. सोलापूर जिल्ह्यातील हे कुटुंब रोजगाराच्या शोधात पुण्यात आले..कात्रज परिसरात वास्तव्यास असलेले वडील खोपडेनगर येथील एका खासगी कंपनीत काम करतात. आईदेखील याच कंपनीत कामगार म्हणून कुटुंबाला हातभार लावत होती. दोघांच्या मिळून महिन्याला साधारण २० ते २२ हजार रुपयांच्या उत्पन्नातून चार मुलींच्या शिक्षणासह संपूर्ण कुटुंबाचा खर्च भागवला जात होता..घरची परिस्थिती बेताची असली तरी मुलींच्या शिक्षणात मात्र या आई-वडिलांनी कधीही तडजोड केली नाही. चारही मुली स्व. रामभाऊ म्हाळगी विद्यालयात शिक्षण घेत होत्या. त्यापैकी दोन मुली माध्यमिक शाळेत, तर दोन मुली प्राथमिक शाळेत शिकत होत्या. दहावीत शिकणारी प्रतिभा अभ्यासात अत्यंत हुशार म्हणून वर्गात ओळखली जात होती. दहावीचे वर्ष असल्याने ती अभ्यासात विशेष मेहनत घेत होती. तिच्याकडून कुटुंबालाही मोठ्या अपेक्षा होत्या..आई-वडिलांच्या कष्टांची जाणीव असलेली प्रतिभा शिक्षणातून आपले आणि कुटुंबाचे भविष्य बदलण्याचे स्वप्न पाहत होती. मात्र, नियतीला काही वेगळेच मंजूर होते. मंगळवारी शाळा सुटल्यानंतर वडील आपल्या दोन्ही दहावीतील मुलींना दुचाकीवरून घरी घेऊन निघाले होते. याच वेळी कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर झालेल्या अपघातात प्रतिभाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर तिची बहीण गंभीर जखमी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.