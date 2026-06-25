पुणे

परभणी वांगी बाजारभाव आढावा

परभणी वांगी बाजारभाव आढावा
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परभणीत १५०० ते ४००० रुपये

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
परभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे-भाजीपाला मार्केटमध्ये गुरुवारी (ता. २५) वांग्यांची १५० क्विंटल आवक होती. वांग्यांला प्रतिक्विंटल किमान १५०० ते कमाल ४००० रुपये तर सरासरी २७५० रुपये दर मिळाले अशी माहिती मार्केटमधील सूत्रांनी दिली.

सध्या येथील मार्केटमध्ये स्थानिक परिसरातून वांग्याची आवक होत आहे. गेल्या महिनाभरात वांग्यांची प्रतिदिन ७० ते २०० क्विंटल आवक झाली. त्यावेळी प्रतिक्विंटल सरासरी १५०० ते ५००० रुपये दर मिळाले. गुरुवारी (ता. २५) वांग्यांची १५० क्विंटल आवक होऊन घाऊक दर प्रतिक्विंटल १५०० ते ४००० रुपये मिळाले. तर किरकोळ विक्रीचे दर प्रतिकिलो ४० ते ६० रुपये असल्याचे व्यापारी प्रकाश बोराडे यांनी सांगितले.

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