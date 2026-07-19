Book Launch Event: ब्रिटिश साम्राज्यवादामुळे चीनमध्ये टागोरांविरोधात ‘गो बॅक’चा नारा; सतीश बागल यांचे विश्लेषण ; ‘चीन भेटीतील भाषणे’ पुस्तकाचे प्रकाशन

पुणे : ‘‘विवेकवाद, स्वातंत्र्य आणि विश्वबंधुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या रवींद्रनाथ टागोर यांनी आयुष्यभर ‘अतिराष्ट्रवादाला’ विरोध केला आणि जागतिक बंधुभावाची भूमिका मांडली. मात्र, १९२४ मध्ये चीन दौऱ्यावर गेलेल्या टागोरांना तेथील तरुणांकडून ‘गो बॅक’च्या घोषणांचा सामना करावा लागला. हा विरोध त्यांच्या विचारांमुळे नव्हे, तर ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादी धोरणांमुळे भारताविषयी चीनमध्ये निर्माण झालेल्या ऐतिहासिक कटुतेतून उद्भवला होता,’’ असे मत माजी सनदी अधिकारी आणि लेखक सतीश बागल यांनी व्यक्त केले..साधना प्रकाशनातर्फे प्रकाशित ‘चीन भेटीतील भाषणे : रवींद्रनाथ टागोर’ या पुस्तकाचे प्रकाशन बागल यांच्या हस्ते रविवारी झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी ज्येष्ठ संपादक भानू काळे, प्रा. नीती बडवे, ‘साधना’चे संपादक विनोद शिरसाठ, पुस्तकाच्या अनुवादक व संपादक सानिया कर्णिक आदी उपस्थित होते..बागल म्हणाले, ‘‘पंडित नेहरूंच्या अलिप्ततावादी धोरणाची प्रेरणा टागोरांच्या विश्वबंधुत्वाच्या तत्त्वज्ञानात दडलेली होती. हे धोरण शीतयुद्धात तटस्थ राहण्यापुरते मर्यादित नसून, साम्राज्यवादाला विरोध करत सर्व देशांशी सहकार्यातून भारताचा विकास साधण्याचा मार्ग होता. आजच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताने आशियाई देशांशी सहकार्य वाढवावे आणि आर्थिक विकासावर भर देऊन चीनशी व्यावहारिक संबंध कायम ठेवावेत.’’.काळे म्हणाले, ‘‘युद्ध आणि रक्तपातामुळे नैराश्याने ग्रासलेल्या युरोपला टागोरांचा आध्यात्मिक संदेश भावला आणि त्यांना नोबेल मिळाले. मात्र, चीनमधील परिस्थिती उलट होती. गरिबी आणि अस्थिरतेशी लढणाऱ्या चिनी तरुणांना भौतिक प्रगती हवी होती, शांतीचे तत्त्वज्ञान नाही. अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी टागोरांच्या या चीन भेटीला केवळ अपयश न मानता एक ‘शोकांतिका’ म्हटले आहे.’’ शिरसाठ यांनी सूत्रसंचालन केले..‘लोकशाही’ ही भारताची जमेची बाजूचीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा अनेक पटींनी मोठी असली तरी भारताची ‘लोकशाही राज्य व्यवस्था’ ही जमेची बाजू आहे. लोकशाहीत एकत्र येणाऱ्या लोकांची ताकद हुकूमशाहीपेक्षा नेहमीच मोठी असते, याची चीनला पूर्ण कल्पना असल्यामुळे ते भारताला कायम धास्तावून असतात. चीनला आशिया खंडात भारतासारखा स्पर्धक नको आहे,’’ असे बागल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.