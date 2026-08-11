पुणे

Pune Crime : धर्मप्रसाराच्या आरोपावरुन ब्रिटनमधील धर्मगुरुवर गुन्हा दाखल

धर्मप्रसाराच्या आरोपावरुन ब्रिटनमधील एका धर्मगुरुवर खडक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - धर्मप्रसाराच्या आरोपावरुन ब्रिटनमधील एका धर्मगुरुवर खडक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या कायद्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्यात अशा प्रकारचा पहिलाच गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

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