मिरजेवाडीत फुलविली २५ गुंठ्यांत ब्रोकोली
चास, ता.५ : पारंपरिक शेतीला फाटा देत मिरजेवाडीमधील (ता. खेड) शेतकरी शिवाजी धोंडिबा घनवट यांनी २५ गुंठ्यांत ब्रोकोलीची लागवड केली. ही भाजी आता फुलली असून त्यामधून साडेचार ते पाच टनापर्यंत उत्पादन मिळणार आहे. सद्यःस्थितीत ६० ते ८० रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव आहे. तो टिकून राहिल्यास चार लाखांचे उत्पन्न मिळण्याचा विश्वास त्यांना आहे. बाजारभावाचा वेध घेत नवीन प्रयोग यशस्वी करण्याची किमया घनवट यांनी साधली आहे.
बटाटा व कांदा पिकाला लागणारे मणुष्यबळ, खते, औषधे व एवढे करूनही अपेक्षीत बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जातो आहे. जी स्थिती कांदा व बटाटा पिकाची तीच स्थिती धना, मेथी, कोबी, फ्लॉवर पिकाची. यामुळे त्रासलेला शेतकरी आता अन्य पर्याय निवडताना दिसतो आहे. घनवट यांनी सध्याच्या बाजारभावाचा अभ्यास करून डिसेंबर महिन्यात ब्रोकोलीची लागवड करण्याचा निर्णय घेतला व जमिनीची मशागत करून शेणखत टाकले. बेड तयार केल्यावर त्यावर ठिबक सिंचनाची व्यवस्था केली. मल्चिंग पेपरच्या साह्याने बेडवर आच्छादन केल्यावर ब्रोकोलीच्या सहा हजार रोपांची लागवड केली. थंड वातावरण व पिकाला पोषक वातावरण यामुळे पीक जोमदार आले. प्रामुख्याने पंचताराकिंत हॅाटेल व मॅालमध्ये या पिकाला जास्त मागणी असल्याने बाजारभावाबरोबरच घनवट यांनी विक्रीची व्यवस्था पाहिली.
ब्रोकोली पिकापासून चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. सरासरी साडेचार ते पाच टनापर्यंत उत्पादन अपेक्षीत आहे. सद्य स्थितीत बाजारभाव पाहता खर्च वजा जाता आम्हाला साडे तीन ते चार लाखापर्यंत उत्पन्न मिळणार आहे. लागवडीपासून पीक ५० दिवसांत तयार झाले. यापुढेही अधिक उत्पादन मिळणार आहे.
- शिवाजी घनवट, शेतकरी
