पुणे

Broiler Chicken : बॉयलर जिवंत कोंबड्यांना उच्चांकी दर; चिकनच्या दरात मोठी वाढ

बॉयलर जिवंत कोंबड्यांना मागणी जास्त त्या तुलनेने उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेमुळे बॉयलर जिवंत पक्षांच्या पुरवठ्यात मोठी घट झाली आहे.
Broiler Live Chicken

sakal

सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव - बॉयलर जिवंत कोंबड्यांना मागणी जास्त त्या तुलनेने उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेमुळे बॉयलर जिवंत पक्षांच्या पुरवठ्यात मोठी घट झाली आहे. परिणामी बाजारात दरवाढ होऊन प्रती किलोला १५० रुपयांपर्यंत उच्चांकी दर मिळत आहे.

Loading content, please wait...
summer
Chicken
Poultry
Price
Pargaon

