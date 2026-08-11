पुणे

Pargaon Accident : पिकअपने दुचाकीला दिलेल्या धडकेमध्ये बहिण भावाचा जागीच मृत्यू

दुचाकीवरील बहिण भावाच्या अंगावर पिक अप मधील वायरचे जड बंडल पडल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
Subhadra Shitole and Mohan Takwane

Subhadra Shitole and Mohan Takwane

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सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रकाश शेलार

खुटबाव (पुणे) - पारगाव (ता. दौंड) येथे शिरूर -सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर जेधे पेट्रोल पंपासमोर समोरुन येणाऱ्या पिकअप वाहनाचा तोल गेल्याने पिक अप आपली लेन सोडून विरुद्ध बाजूच्या लेनमध्ये आला. यामध्ये समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडक बसल्याने दुचाकी उडुन शेजारील शेतामध्ये पडली.

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