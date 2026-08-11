Pargaon Accident : पिकअपने दुचाकीला दिलेल्या धडकेमध्ये बहिण भावाचा जागीच मृत्यू

- प्रकाश शेलारखुटबाव (पुणे) - पारगाव (ता. दौंड) येथे शिरूर -सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर जेधे पेट्रोल पंपासमोर समोरुन येणाऱ्या पिकअप वाहनाचा तोल गेल्याने पिक अप आपली लेन सोडून विरुद्ध बाजूच्या लेनमध्ये आला. यामध्ये समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडक बसल्याने दुचाकी उडुन शेजारील शेतामध्ये पडली..दुचाकीवरील बहिण भावाच्या अंगावर पिक अप मधील वायरचे जड बंडल पडल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे पारगाववर शोककळा पसरली आहे. पिक अप (एम.एच.४२ -बी.एफ.०१४७) महावितरण मध्ये काम करणाऱ्या ठेकेदाराचा असल्याचे समजते..या घटनेमध्ये मोहन बाबासाहेब ताकवणे (वय-५९ वर्षे) व सुभद्रा मानसिंग शितोळे (वय-६५ वर्षे, दोघेही राहणार ताकवणेमळा पारगाव) यांचा दुर्दैवी अंत झाला. सदर घटना मंगळवार दि. ११ रोजी दुपारी ३.३० वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत सविस्तर हकीगत अशी की, मयत ताकवणे यांचा पारगाव मध्ये सायकल दुरुस्तीचा व्यवसाय आहे. दुपारच्या सुमारास ते आपल्या बहिणी सोबत पारगाव वरून ताकवणे मळा येथे आपल्या घरी दुचाकीवर चालले होते. त्यावेळी केडगाव वरून पारगावकडे भरधाव वेगाने पिक अप येत होता .या पिक अपमध्ये महावितरणचे अवजड साहित्य होते..त्यामध्ये लोखंडी साहित्य व एक टन वजनाचा लोखंडी वायरचा बंडल होता. या बंडलमुळे पिकअपचा तोल गेला. पिक अप आपली लेन बदलत समोरील दुचाकी वाहनाला जोरदार धडकली. यामध्ये पिकअप धडक व बंडलच्या ओझ्याखाली चेंगरल्याने दोन्ही भावंडांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांना खाजगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. डॉ. विशाल खळदकर यांनी दोघांना मृत जाहीर केले. रात्री उशिरापर्यंत यवत येथे शवविच्छेदन चालू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.