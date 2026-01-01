आठ दिवसांत दोन सख्खे भाऊ काळाच्या पडद्याआड. (पटवर्धन कुरोली येथील मगर कुटुंबातील घटना)
सर्जेराव मगर व रामदास मगर
सख्खे भाऊ ८ दिवसांत
काळाच्या पडद्याआड
प. कुरोलीतील मगर कुटुंबातील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
पटवर्धन कुरोली, ता. १ : एकाच घरात वाढलेले, आयुष्यभर शेतीच्या मळ्यात खांद्याला खांदा लावून कष्ट करणारे आणि सुख- दुःखात कधीही वेगळे न झालेले दोन सख्खे भाऊ अवघ्या आठ दिवसांच्या अंतराने काळाच्या पडद्याआड गेले. ही घटना पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरोलीत घडली. एका मागोमाग एक कर्ते पुरुष हरपल्याने मगर परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, या दुहेरी घटनेने संपूर्ण परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे.
येथील सर्जेराव मगर आणि रामदास मगर हे दोघे भाऊ पारंपरिक शेती व्यवसायावर आपला उदरनिर्वाह करत होते. पूर्वापार शेती हा परिवाराचा व्यवसाय असून, दोघेही सधन शेतकरी म्हणून ओळखले जात होते. थोरले सर्जेराव यांना दोन मुले व एक विवाहित मुलगी असून, त्यांचा थोरला मुलगा श्रीकांत पोलिस खात्यात कार्यरत आहे, तर धाकटा विक्रम शेती पाहतो. धाकटे रामदास यांना दोन मुले असून, गणेश हा फोटो शॉपी व्यवसायात कार्यरत आहे, तर सौरभ शेती करतो.
रामदास मगर यांना मंगळवारी (२३ डिसेंबर) हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांचे अचानक निधन झाले. या दुःखातून सावरत असतानाच थोरले भाऊ सर्जेराव यांच्यावर दवाखान्यात उपचार सुरू होते. मात्र, मंगळवारी (३० डिसेंबर) उपचारादरम्यान त्यांचीही प्राणज्योत मालवली. धाकट्या भावाचे उत्तरकार्य होण्याअगोदरच थोरल्या भावाचे निधन झाल्याने मगर परिवारावर दुहेरी आघात झाला आहे. मेहनत, साधेपणा आणि कुटुंबवत्सल स्वभावामुळे दोघेही भाऊ गावात आदराने ओळखले जात होते.
