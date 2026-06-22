Pune BRT : पुण्यातून बीआरटी होणार हद्दपार; महापालिकेच्या मुख्यसभेत निर्णय, आषाढी वारीच्या पूर्वी रस्ते मोठे करणार

पुणे - आळंदी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या नावाखाली विश्रांतवाडी चौक ते फुलेनगर दरम्यानचा ‘बीआरटी’ (बस रॅपिड ट्रान्झिट) मार्ग काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मुख्यसभेत मंजुरीसाठी आलेला असताना तेवढ्यावरच समाधान न मानता सत्ताधारी आणि विरोधकांनी पुण्यातील बीआरटी सेवा पूर्णपणे हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे..स्वारगेट-कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील बीआरटी मार्ग काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कार्यवाही पुढील आठ दिवसात करा असे आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी म्हणून बीआरटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झाली. सातारा रस्ता, नगर रस्ता, हडपसर रस्ता आणि आळंदी रस्त्यावर टप्प्याटप्प्याने बीआरटी सेवा सुरु झाली. यातील सोलापूर रस्त्यावरील बहुतांश बीआरटी मार्ग काढून टाकला आहे. त्यानंतर नगर रस्त्यावरील जवळपास निम्मा बीआरटी मार्गही काढला आहे..स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये विश्रांतवाडी चौक ते फुलेनगर दरम्याचा बीआरटी मार्ग काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास महापालिका प्रशासनानेही सकारात्मक अभिप्राय दिला असून, बीआरटी मार्ग काढल्याने आळंदी रस्त्यावर वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि दोन अतिरिक्त लेन खासगी वाहनांसाठी उपलब्ध होतील असे अभिप्रयात नमूद केले होते..बीआरटी काढण्याची उपसूचनामहापालिकेच्या मुख्यसभेत आळंदी रस्त्यावरील बीआरटी काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आला. त्यावर निर्णय होत असताना हा निर्णय घेण्यापूर्वी पीएमपीच्या संचालक मंडळाचा अभिप्राय घ्यावा अशी सूचना नगरसेवक अजय खेडेकर यांनी केली. पण त्यात आणखी वेळ जाईल. संचालक मंडळ मान्यता देईल या भरवशावर हा बीआरटी मार्ग काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला..त्याच प्रमाणे मेट्रोच्या कामामुळे स्वारगेट ते कात्रज बीआरटी मार्ग काढावा लागणार आहे, असे सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी सांगितले. त्याच वेळी नगर रस्त्यावरील उर्वरित बीआरटी काढून टाकावी अशी मागणीही आली. त्यामुळे स्वारगेट ते कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील बीआरटी काढून टाकावी अशी उपसूनचा सर्वपक्षीय नेत्यांनी मंजूर केली..‘आळंदी रस्त्यासह स्वारगेट ते कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील बीआरटी मार्ग काढण्याचा निर्णय मुख्यसभेत घेण्यात आला आहे. आषाढी वारीच्या पूर्वी हे रस्ते मोठे केले जातील.’- गणेश बिडकर, सभागृहनेते, पुणे महापालिका‘आळंदी मार्गावरील बीआरटीमुळे वारीमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आषाढी वारीच्या पूर्वी पुढील आठ दिवसात बीआरटी मार्ग प्रशासनाने काढून टाकावा.’- मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.