Pune Crime : अल्पवयीन मुलांकडून तरुणाचा निर्घृण खून; तिघेजण ताब्यात

पुणे - किरकोळ भांडणाचा राग मनात धरून तीन अल्पवयीन मुलांनी एका २१ वर्षीय तरुणावर धारदार शस्त्राने सपासप वार करून त्याचा निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली. लोणीकंद पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील वढू खुर्द येथे १४ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ही घटना घडली. .विकासकुमार अनुपकुमार श्रीवास्तव (वय २१, रा. कोरेगाव भीमा, ता. शिरूर, मूळ रा. उत्तर प्रदेश) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी मृत तरुणाचा भाऊ आकाशकुमार श्रीवास्तव (वय २३) याने लोणीकंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून पोलिसांनी तीन अल्पवयीन मुलांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत विकासकुमार आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये चार ते पाच दिवसांपूर्वी काही कारणावरून किरकोळ भांडण झाले होते. या भांडणाचा राग संशयित मुलांच्या मनात धुमसत होता. १४ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास वढू खुर्द (ता. हवेली) परिसरातील आमदारनगर येथे अर्धवट बांधकामासमोरील सार्वजनिक रस्त्यावर विकासकुमार आला होता..त्यावेळी दबा धरून बसलेल्या अल्पवयीन मुलांनी आणि त्यांच्या साथीदारांनी त्याला गाठले. आरोपींनी जुन्या वादावरून विकासकुमार याला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर धारदार शस्त्राने त्याच्यावर वार केले. हल्लेखोरांनी त्याच्यावर वार केल्याने रक्तस्राव होऊन विकासकुमारचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून पसार झाले..भरवस्तीत घडलेल्या या प्रकारामुळे वढू खुर्द आणि कोरेगाव भीमा परिसरात खळबळ उडाली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून परिमंडळ सातचे पोलिस उपायुक्त अविनाश कुमार, लोणीकंद विभागाच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनिता मोरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनीता रोकडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली..पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात पाठवला. दरम्यान, परिसरातील माहिती आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी शोधमोहीम राबवून घटनेत सहभागी असलेल्या तिन्ही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) खेडकर करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.