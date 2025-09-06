पुणे

Daund Crime : दौंड येथे तरूणाचा निर्घृण खून; चार संशयित आरोपी ताब्यात

दौंड शहरात एका तरूणाचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला आहे.
प्रफुल्ल भंडारी
दौंड - शहरात एका तरूणाचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला आहे. मावस बाहिणीशी वर्षभरापूर्वी प्रेमविवाह केल्याच्या रागापोटी हा खून केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

