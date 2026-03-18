Hadapsar Crime : हडपसर परिसरात टोळक्याकडून बेदम मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू

पुणे - हडपसर परिसरात टोळक्याने मध्यरात्री एका तरुणाचा पाठलाग करून लाथाबुक्क्यांनी आणि बॅटने बेदम मारहाण केली. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी वानवडी पोलिस ठाण्यात पाचजणांविरुध्द खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत धनराज बळिराम शिंदे (वय ४५, रा. संजय गांधी नगर, मोशी, पिंपरी-चिंचवड) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यांचा मुलगा रूपेश धनराज शिंदे (वय १९) हा या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडला. त्याच्यासोबत अजय गणेश टिंगरे (वय २०) हा मित्र होता..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १८ मार्च रोजी पहाटे अडीच ते तीनच्या सुमारास रूपेश आणि अजय हे दुचाकीवरून मोशीकडे जात होते. हडपसर येथील शंकरमठाजवळ ते रस्त्याच्या कडेला थांबले होते. त्यानंतर पवार एन्क्लेव्ह सोसायटीसमोर कॅनाललगत असलेल्या मोकळ्या जागेत कबुतरांच्या पिंजऱ्याजवळ गेले. त्यावेळी श्वानांचा आवाज आल्याने ते दोघे तेथून पळू लागले..यावेळी स्थानिक पाच जणांनी चोरीच्या संशयावरून त्यांचा पाठलाग केला. मुख्य रस्त्यावरील जिनमाता मोटर्ससमोर रूपेश शिंदे पळताना खाली पडला. त्यानंतर टोळक्याने त्याला लाथाबुक्क्यांनी आणि बॅटने बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. वानवडी पोलिस पुढील तपास करत आहेत.