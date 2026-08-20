पुणे

दहिवडी परिसरात बीएसएनएलची सेवा ठप्प

दहिवडी परिसरात बीएसएनएलची सेवा ठप्प
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तळेगाव ढमढेरे, ता. २० : दहिवडी (ता. शिरूर) परिसरातील विविध वाड्या-वस्त्यांवर गेल्या आठ दिवसांपासून ‘बीएसएनएल’ची मोबाईल रेंज गायब असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. संपर्क साधण्यात अडचणी येत असल्याने प्रशासनाने ही गैरसोय त्वरित दूर करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
दहिवडीसह इंगळेनगर, ढमढेरे वस्ती, गारगोटे वस्ती, उकले वस्ती आणि सातकरवाडी परिसरात आठवडाभरापासून रेंज नसल्याने ग्राहकांचे हाल होत आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) ओबीसी सेलचे सरचिटणीस सुनील कुलाळ, माजी उपसरपंच राजेंद्र जाधव आणि रासपचे तालुकाध्यक्ष शरद इंगळे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. बीएसएनएल प्रशासनाने या तांत्रिक बिघाडाकडे तातडीने लक्ष देऊन सेवा पूर्ववत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

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