गरबा कार्यक्रमानंतर विद्यार्थ्याला मारहाण

लोणी काळभोर, ता. २४ : महाविद्यालयातील गरबा कार्यक्रमानंतर घरी निघालेल्या बीटेकच्या प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्याला बेल्ट आणि लाकडी दांडक्याने मारहाण केल्याची घटना लोणी काळभोर येथे घडली. याप्रकरणी एका ओळखीच्या विद्यार्थ्यासह दोन अनोळखी साथीदारांविरोधात लोणी काळभोर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धनराज सुधीर कदम (वय २०, मूळ रा. शामनगर, नांदेड) हा बी.टेक. (फूड टेक्नॉलॉजी) प्रथम वर्षात शिकत असून तो लोणी काळभोर परिसरात राहतो. १६ ऑक्टोबर रोजी महाविद्यालयात आयोजित गरबा नृत्याचा कार्यक्रम संपवून रात्री दहाच्या सुमारास धनराज घरी जाण्यासाठी पायी निघाला होता.
महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरील रेल्वे पुलाजवळ तो आला असता, त्याचा ओळखीचा विद्यार्थी व्यंकटेश टोपारे आणि त्याचे दोन साथीदार तेथे आले. ''गरबा कार्यक्रमात जास्त मस्ती केली होती का?'' असे म्हणत व्यंकटेशने धनराजला शिवीगाळ केली. धनराजने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला असता, व्यंकटेशने कमरेचा बेल्ट काढून त्याच्या हातावर फटके मारले, तर अन्य दोघांनी लाकडी दांडक्याने त्याच्या चेहऱ्यावर आणि पाठीवर मारहाण केली. या हल्ल्यात धनराज जखमी झाला असून आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले.
जखमी धनराजने ससून रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करीत आहेत.
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