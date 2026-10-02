बुलडाणा जिल्ह्यातील १४२० गावांची पैसेवारी ५० पैशांखाली खरीप हंगामाची नजर अंदाज पिकेवारी जाहीर; सरासरी पैसेवारी ४३ पैसे

बुलडाणा जिल्ह्यात
पैसेवारी ५० पैशांखाली
खरीप हंगामाची नजर अंदाज पैसेवारी जाहीर
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
बुलडाणा : २०२६-२७ च्या खरीप हंगामासाठी बुलडाणा जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ४२० गावांची नजर अंदाज पिकेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्वच १ हजार ४२० गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी नोंदविण्यात आली असून, जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी ४३ पैसे आहे. तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार जळगाव जामोद तालुक्याची सरासरी पैसेवारी सर्वाधिक, तर बुलडाणा तालुक्याची सर्वांत कमी आहे.
प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, बुलडाणा तालुक्यातील ९८, चिखली १४४, देऊळगाव राजा ६४, मेहकर १६१, लोणार ९१, सिंदखेड राजा ११४, मलकापूर ७३, मोताळा १२०, नांदुरा ११२, खामगाव १४६, शेगाव ७३, जळगाव जामोद ११९ आणि संग्रामपूर तालुक्यातील १०५ गावांचा नजर अंदाजामध्ये समावेश आहे.
तालुकानिहाय सरासरी पैसेवारीचा विचार करता, जळगाव जामोद तालुक्याची पैसेवारी ४८ पैसे असून, ती जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. मेहकरची ४५, लोणार ४६, मलकापूर ४६, मोताळा ४६, शेगाव ४६ आणि संग्रामपूरची ४६ पैसेवारी नोंदविण्यात आली आहे. याशिवाय चिखली तालुक्याची सरासरी पैसेवारी ३८, देऊळगाव राजा ४३, सिंदखेड राजा ४३, नांदुरा ४३ आणि खामगाव ४२ पैसे आहे. बुलडाणा तालुक्याची सरासरी पैसेवारी ३१ पैसे असून, ती जिल्ह्यात सर्वात कमी आहे.
जिल्ह्यातील सर्व १ हजार ४२० गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी नोंदविण्यात आल्याने खरीप हंगामातील पीक परिस्थितीचा प्राथमिक अंदाज या नजर अंदाज पैसेवारीतून समोर आला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली ही आकडेवारी खरीप पिकांच्या सद्यःस्थितीचा प्राथमिक अंदाज म्हणून पाहिली जात आहे.
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