पुणे

Daund Theft : पोलिस निरीक्षकाच्या बंगल्यात चोरी! १२.८ तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने, चांदी आणि रोकड गेली चोरीला

दौंड शहरात रेल्वे सुरक्षा दलातील पोलिस निरीक्षकांच्या बंगल्यात झाली चोरी.
RPF Thana Daund

RPF Thana Daund

sakal

प्रफुल्ल भंडारी
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दौंड - दौंड शहरात रेल्वे सुरक्षा दलातील पोलिस निरीक्षकांच्या बंगल्यात चोरी झाली आहे. चोरीत १२.८ तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने, अडीचशे ग्रॅम वजनाची चांदी आणि रोकड चोरीला गेली आहे.

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