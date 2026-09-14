Nirgudsar Theft : बंद घरावर चोरट्यांचा डल्ला; २८ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र आणि १५ हजार रुपये रोख रक्कम नेली चोरून

निरगुडसर - वळती-गांजवेवाडी येथील धनंजय तुकाराम ठाकूर यांच्या बंद घरात अज्ञात चोरट्यांनी सुमारे २८ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र आणि १५ हजार रुपये रोख रक्कम असा लाखो रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी चोरून नेल्याची घटना घडली तसेच बोऱ्हाडेमळा, जाधवमळा आणि भोकरवस्ती परिसरातही चोरीच्या घडलेल्या घटनांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..वळती-गांजवेवाडी परिसरात शुक्रवारी (ता. ११) रोजी रात्री चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत अनेक ठिकाणी चोरी व चोरीचे प्रयत्न केले. धनंजय तुकाराम ठाकूर यांचे बंद घर असल्याची संधी साधून अज्ञात चोरट्यांनी सुमारे २८ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र आणि १५ हजार रुपये रोख रक्कम चोरून नेली त्यानंतर चोरट्यांनी बोऱ्हाडे मळ्यातील भगवान नारायण बोऱ्हाडे यांच्या घरात प्रवेश करून कपाट उघडून नवीन कपडे चोरून नेली..जाधवमळा येथील तुषार झांबरे यांच्या घराचा दरवाजा उघडून आत प्रवेश केला परंतु त्या आवाजाने घरातील माणसे जागी झाल्याने चोरटे पळुन गेले त्यानंतर चोरट्यांनी भोकरवस्ती येथे रामदास भोर यांच्या घरात प्रवेश करून चोरी करण्याचा प्रयत्न केला परंतु घरातील व्यक्ती जागे झाल्याने चोरट्यांनी तेथूनही पळ काढला..चोरीच्या घटनांची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (एलसीबी) पथक तसेच, मंचर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची माहिती घेतली.चोरी झालेल्या ठिकाणांची पाहणी करून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे. एकाच रात्री अनेक ठिकाणी चोरी व चोरीचे प्रयत्न झाल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे.रात्रीच्या वेळी बंद घरे लक्ष्य होत असल्याने पोलिसांनी परिसरात गस्त वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.फोटो खाली ओळ:वळती-गांजवेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील धनंजय तुकाराम ठाकूर यांच्या बंद घरात चोरट्यांनी चोरी केली याची पाहणी करताना पोलिस..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.