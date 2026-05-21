पुणे

चऱ्होली घरफोडी प्रकरणातील आरोपीला कारावासाची शिक्षा

पाईट, ता. २१ : चऱ्होली बुद्रुक (ता. खेड) येथील घरफोडी प्रकरणी सराईत गुन्हेगार हर्षद गुलाब पवार (वय ३१, रा. घोटावडे फाटा, ता. मुळशी) याला राजगुरुनगर न्यायालयाने तीन वर्षे साधा कारावास आणि २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
फिर्यादी कल्पना पारख या डिसेंबर २०२३ मध्ये लग्नकार्यासाठी बाहेर गेल्या असताना चोरट्याने त्यांच्या घराचे कुलूप तोडून ९५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला होता. याप्रकरणी आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक अजय लोहकरे व पथकाने या गुन्ह्याचा तपास केला.
राजगुरुनगर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. व्ही. उतकर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी झाली. सरकारी पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ए. एस. चव्हाण यांनी चार साक्षीदार तपासले. हर्षद पवार याचा इतर चार गुन्ह्यांतही सहभाग असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले. त्यानुसार न्यायालयाने त्याला भादवि कलम ४५४ अन्वये दोषी धरून शिक्षा ठोठावली. या कामात पोलिस हवालदार आर. एस. मोहिते आणि योगिता गावडे यांनी कोर्ट पैरवी म्हणून सहकार्य केले.

