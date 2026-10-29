मुर्टीत बंद घर फोडून ५१ हजारांचा ऐवज लंपास

वडगाव निंबाळकर, ता. २९ : मुर्टी (ता. बारामती) येथे बंद घराचे दार तोडून चोरट्यांनी ५१ हजार ३०० रुपये किमतीचे घरगुती साहित्य चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. यामध्ये वॉशिंग मशिन, एलईडी दूरचित्रवाणी संच, इलेक्ट्रिक शेगडी, तांब्याची भांडी आणि बेडशीटसह विविध वस्तूंचा समावेश आहे. याप्रकरणी बाळू बाबा शिंदे (सध्या रा. ओम शक्ती, वाळजी लढ्ढा रोड, मुंबई) यांनी वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
शिंदे हे सध्या मुंबई येथे वास्तव्यास असून, मुर्टी येथे त्यांचा बंगला आहे. सण, उत्सव आणि यात्रेच्या निमित्ताने ते गावी येत असतात. त्यांच्या बंगल्याची देखभाल नंदाबाई पोपट भंडलकर या करतात. २२ ऑक्टोबर रोजी भंडलकर यांना बंगल्याचा मागील दरवाजा उघडा असल्याचे दिसले. त्यांनी आत जाऊन पाहणी केली असता चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत त्यांनी नातेवाईक सोमनाथ महादेव सोनवलकर यांना माहिती दिली. सोनवलकर यांनी शिंदे यांना घटनेची माहिती कळवली. चोरट्यांनी मागील खिडकीचे गज कापून तसेच दरवाजाचा कडी-कोयंडा तोडून बंगल्यात प्रवेश केल्याचे प्राथमिक पाहणीत समोर आले. बेडरूम, हॉल आणि स्वयंपाकघरातील साहित्य चोरीला गेल्याचे आढळले. याप्रकरणी वडगाव निंबाळकर पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
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