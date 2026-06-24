पुणे

कोंढव्यात पावणेपाच लाखांचे दागिने लंपास

कोंढव्यात पावणेपाच लाखांचे दागिने लंपास
Published on

पुणे, ता. २४ : कोंढवा भागातील एका व्यावसायिकाच्या सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी चार लाख ७० हजारांचे सोन्याचे दागिने आणि चांदीची नाणी चोरून नेली. ही घटना मंगळवारी (ता. २३) मध्यरात्री स्वारंगी हाईट्स सोसायटीत घडली.
याप्रकरणी संबंधित व्यावसायिकाने कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार आपल्या कुटुंबासह स्वारंगी हाईट्समध्ये वास्तव्यास आहेत. मंगळवारी मध्यरात्री चोरट्यांनी त्यांच्या सदनिकेचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. शयनगृहातील कपाटातून सोन्याचे दागिने आणि चांदीची नाणी चोरट्यांनी लंपास केला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune Crime News
Pune police reports
burglary in Pune
jewelry theft in Kondhwa
Swaranghi Heights burglary
residential burglary updates
thief techniques in Pune
security tips for residents
how to report robbery in Pune
increasing thefts in Pune
top neighborhoods for safety in Pune
stolen jewelry recovery tips
professional burglars in Pune
top felony crimes in Maharashtra
Pune neighborhood crime watch
पुण्यातील चोरीचे प्रकार
कोंढवा भागातील गुन्हे
चोरीच्या वार्तांकनाची माहिती
मोहल्ला सुरक्षा उपक्रम
पुना पोलिसांची कृती
सुरक्षेसाठी चांगले उपाय
पुण्यातील घरांच्या सुरक्षा समस्या
सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांची चोरी
चोरांची कार्यप्रणाली
चोरीसाठी खबरदारीचे उपाय
कोंढवा क्षेत्रीय सुरक्षा माहिती
साध्या चोरांच्या पद्धती
पुण्यातील नागरिकांसाठी सुरक्षा टिप्स
चोरीच्या तक्रारींची प्रक्रिया