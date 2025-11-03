पुणे

Pune Theft : कोथरूड, पाषाण परिसरात घरफोड्यांमध्ये १७ लाखांचा ऐवज लंपास

कोथरूड आणि पाषाण परिसरात चोरट्यांनी बंद घरांचे कुलूप तोडून सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा सुमारे १७ लाख रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कोथरूड आणि पाषाण परिसरात चोरट्यांनी बंद घरांचे कुलूप तोडून सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा सुमारे १७ लाख रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याबाबत कोथरूड आणि बाणेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

