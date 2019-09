कंपन्या, संस्थांकडून कॅब वापराला प्रोत्साहन

पुणे - शैक्षणिक संस्था, औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी किंवा विविध उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांतील अधिकारीही आता बाहेरगावी गेल्यावर कॅबलाच पसंती देऊ लागले आहेत. कॅब वेळेवर मिळते अन्‌ खर्चातही बचत होत असल्यामुळे कंपन्या, संस्था स्वतंत्र गाडी भाडे तत्त्वावर घेण्याऐवजी कॅबचाच वापर करण्याचा आग्रह धरू लागल्या आहेत. औषध विक्रेत्या कंपन्या, खासगी कंपन्या, संस्थांच्या अधिकारी-प्रतिनिधींना कामानिमित्त बाहेरगावी जावे लागते. पूर्वी या अधिकाऱ्यांसाठी संस्था स्वतंत्रपणे गाडी ‘बुक’ करीत असे. काही संस्था त्या त्या शहरात, जिल्ह्यात गेल्यावर त्यांच्या अधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठी स्वतंत्रपणे गाडी भाडे तत्त्वावर घेत असे; परंतु अनेक शहरांत आता कॅबचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पाहिजे तेव्हा, त्या हमखास उपलब्ध होतात. तसेच चालकाचीही माहिती मिळते. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता जोपासली जाते. परिणामी, कॅबचा पर्याय दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत आहे. त्यामुळे करिअर म्हणून कॅब व्यवसायात वळणाऱ्या युवकांचीही संख्या वाढताना दिसत आहे. या बाबत एच. व्ही. देसाई महाविद्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी अभिजित पवार म्हणाले, ‘‘संस्थेच्या कामासाठी मला नेहमी मुंबईला जावे लागते. पूर्वी गाडी घेऊन जात होतो; परंतु पार्किंगपासून अनेक प्रश्‍न उद्‌भवतात. आता मुंबईत पोचल्यावर कॅबने तेथील प्रवास करतो. त्यामुळे कामात सुटसुटीतपणा येतो अन्‌ सुरक्षितताही लाभते. कॅबचे बिल संस्थेत जमा करता येते. त्यातून संस्थेच्याही खर्चात बचत होते.’’ औषध कंपन्यांचे अधिकारीही आता कॅबवरच अवलंबून राहू लागले आहेत. एका प्रख्यात औषध कंपनीचे विक्री व्यवस्थापक विजय गायकवाड यांना कामानिमित्त महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये प्रवास करावा लागतो. ते म्हणाले, ‘‘एखाद्या शहरात गेल्यावर तेथे फिरण्यासाठी गाडी बुक करावी लागत असे. आता या परिस्थितीत बदल झाला आहे. विमानाने अथवा बसने प्रवास करून शहरात गेल्यावर तेथे कॅब सोयीची पडते. पाहिजे तेव्हा ती उपलब्ध होते. चालकाची जबाबदारी किंवा पार्किंगचा प्रश्‍न येत नाही. शिवाय प्रवासाचे सगळे रेकॉर्ड मोबाईलवर मिळते. कंपनीसाठीही ते सोयीचे ठरते.’’ एका कंपनीचे उपविभागीय अधिकारी मनोज देशमुख म्हणाले, ‘‘स्वतंत्र गाडी करण्यापेक्षा कॅब केलेली कंपनीला परवडते. त्यामुळे कॅबनेच प्रवास करण्याचा आग्रह ते धरतात. पाऊस असो वा कडक ऊन, कॅब सोयीची पडते. त्यामुळे कंपनीही कॅब वापरण्यास प्रोत्साहन देते.’’

