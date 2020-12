जीवाचं पाणी करुन पीक घेतलं, पण दर मिळाला 2 रुपये किलो; शेतकऱ्याची व्यथा

निरगुडसर- रात्रंदिवस कष्ट करुन पिकाला जपलं, लाखो रुपये खर्च केले. पण दोन ते अडीच रुपये किलो दर मिळाला तर आमचा कष्टाचा मोबदला जाऊ दया पण केलेला खर्च वसुल होणार कसा?चार एकर क्षेत्रावर फ्लॉवरची लागवड केली, त्यासाठी अडीच ते तीन लाख रुपये भांडवली खर्च केला. पुढे चांगला बाजार भाव मिळून चांगले पैसे होतील अशी आसा होती, पण अशा बाजारभावामुळे आम्ही हतबल झालोत, अशी व्यथा आंबेगाव तालुक्यातील शेतकरी योगेश वाव्हळ व संतोष कोल्हे यांनी व्यक्त केलीये. शिंगवे-भागडी रस्त्यावर कोल्हे वस्तीवर योगेश वाव्हळ व संतोष कोल्हे यांनी चार एकर क्षेत्रावर फ्लॉवरची लागवड केली. त्यासाठी साठ हजार प्रति रोप 85 पैसे दराने खरेदी केले. जमीन मशागत, रोपे,मजुरी, खते,औषधांसाठी अंदाजे अडीच ते तीन लाख रुपये खर्च केला, पहील्या तोडयात १६ पिशव्या भाडयाच्या गाडीत मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्रीसाठी पाठवल्या. परंतु प्रतिकिलो अडीच रुपये दर मिळाला, फ्लॅावरचे दर कोसळल्याने केलेला लाखो रुपये खर्च वसुल होणार तरी कसा असा गंभीर प्रश्न त्यांच्या समोर आहे. डॉ. शीतल आमटे- करजगी यांचं शेवटचं चॅटिंग कुणाशी? पासवर्ड स्वतःचे डोळे ठेवल्यानं... गेले दोन महिने दिवस-राञ एक करुन पिकाला पाणी दिले, मुलाप्रमाणे काळजी घेतली पिक आमचं सोन आहे. पण बाजारभाव नाही यामुळे मोठा फटका बसणार आहे. शनिवारी केलेला दुसरा तोडयाचा माल एक प्रकारे जुगार खेळुन मुंबईला विक्रीसाठी पाठवणार आहे, पाठवणीचा जर खर्च वसुल झाला नाही तर पदरमोड भाडे दयावे लागण्याची भीती आहे, असं योगेश वाव्हळ म्हणाले. रात्रपाळी करुन पिकाला पाणी दिले.... शेतकरी योगेश वाव्हळ म्हणाले की, लागवडीच्या वेळी फ्लॅावर पिकाला प्रतिकिलो ४० ते ५० रुपये किलो दर मिळत होता. त्यामुळे आपले पिक जोमदार घेऊन चांगले उत्पादन घ्यायचे,चांगला दर मिळाला तर चांगले पैसे मिळतील ही आशा होती. त्यासाठी अडीच ते तीन लाख रुपये खर्च केला राञपाळी करुन पिकाला पाणी दिले आणि ऐन तोडयाला बाजारभाव अडीच रुपये किलो भाव मिळाला यामुळे मोठा फटका बसणार आहे. दोन महिन्यापुर्वी अशाच प्रकारे दोन एकरावर कोबी पिक घेतले अवघ्या १५ पिशव्या काढल्या आणि पिकात मेंढया सोडल्या त्यावेळी मोठे नुकसान सोसावे लागले.



Web Title: Cabbage price was 2 per kg The plight of the farmer