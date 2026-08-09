पुणे

शहर गुन्हेगारी

शहर गुन्हेगारी
Published on

सांडपाण्याच्या ओढ्यावरील
२०८५ फूट केबल चोरी
सोलापूर : बाळे गावाजवळील सांडपाण्याच्या ओढ्यावरील दोन हजार ८५ फूट केबल चोरट्याने चोरून नेली आहे. ७ ऑगस्टच्या रात्री तीन पदरी केबल चोरी झाल्याची फिर्याद रविचंद्र भानुदास ठोके (रा. सलगरवाडी, डोणगाव रोड, सोलापूर) यांनी सलगर वस्ती पोलिसांत दिली आहे. फिर्यादी व शेजारील शेतकऱ्यांची ती केबल असल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. चोरी झालेल्या केबलीची अंदाजे किंमत ३१ हजार २७५ रुपये आहे. पोलिस हवालदार बन्ने तपास करीत आहेत.
--------------
चारचाकी वाहनाच्या धडकेत
दुचाकीस्वाराचा गुडघा फ्रॅक्चर
सोलापूर : पशुवैद्यकीय हॉस्पिटलमधील काम आटोपून दुचाकीवरून (एमएच १३, बीडब्ल्यू ८१५३) घरी जात असताना मागून भरधाव चारचाकी वाहनाने (एमएच १३, ईएक्स ०५८४) दुचाकीस्वाराला धडक दिली. २७ जुलैला सायंकाळी सहाच्या सुमारास सात रस्ता येथे हा अपघात झाला होता. यात फिर्यादी श्रीराम भागवत शिंदे (रा. अग्रवाल निवास, शिवाजी नगर, बाळे) यांच्या उजव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. यात त्यांच्या गुडघ्याला फ्रॅक्चर झाले. त्यांच्या फिर्यादीवरून चारचाकी चालक सोमनाथ माने याच्याविरूद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस हवालदार मोरे तपास करीत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

motorcycle safety tips
Solapur crime news
motorcycle accident Solapur
सोलापूर अपघात
दुचाकी अपघात सोलापूर
सोलापूर पोलीस रिपोर्ट
महाराष्ट्रातील चोरीच्या घटना
recent thefts in Solapur
cable theft Solapur
cable theft in Maharashtra
electrical cable crime
local news in Solapur
police reports in Solapur
Solapur accident reports
vehicle collision Solapur
Solapur injury news
Solapur injury cases
criminal activity in Solapur
Solapur police investigations
सोलापूर केबल चोरी
सोलापूर चोरटा
वाहन धडक सोलापूर
सोलापूरच्या वाहने
गुन्हेगारी स्थल सोलापूर
सोलापूर सुरक्षा
सोलापूरचा गुन्हा थांबवा
सोलापूरमधील वाहने
सोलापूर शेतकऱ्यांचे नुकसान
सोलापूर करिता अपघाताचे संख्ये
Marathi News Esakal
www.esakal.com