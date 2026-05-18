पुणे

केक दुकानदारास वरवे येथे मारहाण

नसरापूर, ता. १८ : ‘तुझे केकचे दुकान बंद कर,’ असे म्हणत वरवे खुर्द (ता. भोर) येथील एका दुकानदाराला लाथाबुक्क्यांनी व झाडूने मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी आयुष भानुदास काटे (रा. कांजळे) याच्याविरुद्ध राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत सुशांत संतोष शिंदे (वय २१, रा. कांजळे, ता. भोर) याने फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशांतचे वरवे खुर्द येथे केकचे दुकान आहे. आयुष काटे यानेही त्याच भागात केकचे दुकान सुरू केले आहे. आयुषने तीन महिन्यांपूर्वी सुशांतला ‘तुझे दुकान बंद कर,’ अशी धमकी दिली होती. मात्र, दुकान सुरूच ठेवल्याचा राग मनात धरून आयुषने सुशांतच्या दुकानात शिरून शिवीगाळ करीत मारहाण केली. यामध्ये जखमी झालेल्या सुशांतवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

