पुणे

Manchar News : पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची तातडीने बैठक बोलवा; ऊसदर जाहीर करण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उत्पादक शेतकरी असून साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र, उसाला नेमका किती दर मिळणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
prabhakar bangar and deputy collector namdev tilekar

prabhakar bangar and deputy collector namdev tilekar

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डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - पुणे जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या अध्यक्ष व संचालकांची तातडीने बैठक बोलावून चालू गळीत हंगामातील उसाचा दर जाहीर करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी हे निवेदन दिले असून उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी निवेदन स्वीकारले.

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