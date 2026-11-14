Manchar News : पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची तातडीने बैठक बोलवा; ऊसदर जाहीर करण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

मंचर - पुणे जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या अध्यक्ष व संचालकांची तातडीने बैठक बोलावून चालू गळीत हंगामातील उसाचा दर जाहीर करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी हे निवेदन दिले असून उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी निवेदन स्वीकारले..पुणे जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांची आठवडाभराच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीची बैठक आयोजित करावी. या बैठकीस सर्व साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व संचालक यांना निमंत्रित करावे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये उसाच्या दराबाबत जो निर्णय झाला आहे, त्याच धर्तीवर पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनीही चालू गळीत हंगामातील उसाचा दर जाहीर करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे..पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उत्पादक शेतकरी असून साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र, उसाला नेमका किती दर मिळणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे साखरेचा उतारा लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना योग्य व समाधानकारक दर मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, असे निवेदनात नमूद केले आहे..या बैठकीस जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही निमंत्रित करावे. तसेच शेतकऱ्यांच्या सूचना आणि मागण्या साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष मांडता याव्यात, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर, पुणे शहराध्यक्ष राहुल मस्के, पुणे शहर उपाध्यक्ष हनुमंत बालवडकर यांनी निवेदन सादर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.