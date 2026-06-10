Pune News : कॅमेऱ्याने केली ठेकेदारांची पोलखोल

पुणे - शहरातील पावसाळी गटारांची स्वच्छता ९२ टक्के पूर्ण झाली असा दावा अभियंते करत आहेत, त्याचे अहवाल आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवत आहेत. याची उलट तपासणी केली असता तब्बल ५० टक्के पावसाळी गटारांमध्ये माती, दगड, कचरा असाच असल्याचे समोर आल्याने ठेकेदारांची पोलखोल केली आहे. पुढच्या १० दिवसात पावसाळी गटार स्वच्छ न केल्यास काळ्या यादीत टाकून गुन्हे दाखल करू अशी तंबी अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी ठेकेदारांना दिली आहे. .पुणे महापालिकेतर्फे दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नाले सफाई आणि पावसाळी गटारांची स्वच्छता करण्यासाठी निविदा काढली जाते. यापूर्वी हे काम मलनिःसारण विभागातर्फे केले जात होते. यंदा परिमंडळ स्तरावर या निविदा काढल्या असून, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्यात हे काम सुरु झाल्यानंतर मे अखेरपर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित असते. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी पावसाळी गटारांच्या कामाची आढावा बैठक घेतली..कॅमेऱ्याचा वापर करून तपासणीपावसाळी गटाराच्या आतमध्ये किती माती, खडी आहे हे वरुन कळत नाही. त्यासाठी दोन चेंबरच्या मध्ये आरसे लावून त्यात लाईटचा उजेड सोडला जातो. जर उजेड आरपार गेला तर पावसाळी गटार स्वच्छ झाली असे समजले जाते. यावेळी ठेकेदाराच्या कामाची पाहणी करताना महापालिकेने चेंबरमध्ये कॅमेरा सोडला. त्यात झूम करून किती राडारोडा आतमध्ये आहे याची पाहणी केली..अशा ७०० चेंबरच्या ठिकाणी केलेल्या तपासणीत ५० टक्के पेक्षा जास्त पावसाळी गटार स्वच्छ केल्या नसल्याचे समोर आले आहे. पवनीत कौर यांनी यावरून बैठकीत ठेकेदारांना जाब विचारला. तसेच कामात सुधारणा न केल्यास काळ्या यादीत टाकले जाईल असा इशारा दिला आहे..‘ज्या भागात पाणी साचते अशा ७०० चेंबरच्या ठिकाणी कॅमेऱ्याद्वारे पावसाळी गटारांची तपासणी केली, त्यात ५० टक्के ठिकाणी कामे व्यवस्थित झाले नसल्याचे समोर आहे. पुढील १० दिवसात सर्व चेंबर व गटार व्यवस्थित साफ करावे अन्यथा काळ्या यादीत टाकून गुन्हे दाखल केले जातील असे ठेकेदारांना सांगण्यात आले आहे.’- पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.