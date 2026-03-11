Pune crime cctv: पुणं हादरलं! मित्राची थट्टा केली म्हणून आला राग, सपासप वार करत केला खून! सीसीटीव्ही व्हायरल

Pune crime video: पुण्यातील घटनेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. किरकोळ वादातून झालेल्या भांडणातून मारहाण झाली आणि तरुणाचा जीव गेला. ही सगळी घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेतलं आहे..पुणे शहरातील कॅम्प परिसरात ही घटना घडली आहे. मयत आणि आरोपी हे दोघेही मित्र असून मंगळारी दोघांमध्ये कॅम्प परिसरात किरकोळ वाद झाला. त्यानंतर त्यांच्यात मोठं भांडण झालं आणि सहा जणांनी मयत तरुणावर वार करत त्याची हत्या केली..Thane News: तिकीट मागितल्यानं तरुणीचा पारा चढला, महिला टीसीसोबत अमानुष कृत्य अन्...; ठाणे रेल्वे स्थानकावर काय घडलं?.या हत्येप्रकरणी पुणे पोलिसांनी चार आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. फैसल फारुख खान असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. बजाद अली सय्यद, अली अब्बास अश्रफअली सय्यद, सोहेल युसुफ तांबोळी, शाहबाज चांद शेख, तालिब अली सय्यद, अश्रफली सय्यद अशी आरोपींची नावे आहेत..Sukhdev Chormale : ऑफिस बॉय ते सभापती; दौंडच्या सुखदेव चोरमले यांचा प्रेरणादायी प्रवास.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी शहबाज शेख याची मयत फैसल खान याने मस्करी केली होती. त्याचा राग आल्याने शहबाज याने मयताचे कानाखाली चापट मारली आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये वाद झाला. शहबाज शेख व त्याच्या साथीदारांनी धारदार चाकुने मयत फैसल खान याच्या छातीत, पाठीत, हातावर आणि डोक्यात वार करत हत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.