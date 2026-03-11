पुणे

Pune crime cctv: पुणं हादरलं! मित्राची थट्टा केली म्हणून आला राग, सपासप वार करत केला खून! सीसीटीव्ही व्हायरल

Pune Camp Murder Shock Faisal Khan Killed Over Minor Mockery: शहबाज शेख याची मयत फैसल खान याने मस्करी केली होती. त्याचा राग आल्याने शहबाज याने मयताचे कानाखाली चापट मारली आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये वाद झाला.
संतोष कानडे
Pune crime video: पुण्यातील घटनेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. किरकोळ वादातून झालेल्या भांडणातून मारहाण झाली आणि तरुणाचा जीव गेला. ही सगळी घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेतलं आहे.

