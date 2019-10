Vidhan Sabha 2019 : चेतन तुपेंकडून भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ, सुंदर हडपसरसाठी परिवर्तनाची हाक

Vidhan Sabha 2019 : हडपसर : हडपसर विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मित्रपक्ष महाआघाडीचे उमेदवार चेतन तुपे यांनी कोंढवा बुद्रुक परिसरात प्रचार फेरीद्वारे जनतेशी संवाद साधत प्रचार पदयात्रा काढली. या निवडणूकीच्या प्रचारात तुपे यांनी आघाडी घेतल्याने तुपे यांच्या समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोंढवा बुद्रुक भागातील स्व. दशरथ मरळ चौक, मल्हार चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, भोलेनाथ चौक, चांदतारा चौक, शिवराज चौक, दत्त मंदिर, गोकुळ नगर परिसरात प्रचार फेरीदरम्यान लोकांशी संवाद साधला. या भागातल्या तरुणांनी एकत्र येत कोंढवा बुद्रुक परिसरात बाईक रॅलीचे आयोजन केले होते. यावेळी तरुणांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. प्रचार फेरी दरम्यान 'आम्हाला बदल हवाय, आमचा नेता आमच्यापैकी एक असावा, आमचे ऐकणारा, आमचे प्रश्न सोडवणारा हवा आहे, समतोल विकास साधून पुढे नेणारा प्रतिनिधी हवा आहे' अशी अपेक्षा अनेकांनी तुपे यांच्याकडे व्यक्त केली. ''माझ्या लोकांच्या माय भगिनींच्या माझ्याकडून असणाऱ्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी सदैव कटिबद्ध आहे, असे महाआघाडीचे उमेदवार तुपे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. गेल्या ५ वर्षांमध्ये हडपसर मतदार संघाची ओळख वाहतूक कोंडी, अस्वच्छता, भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी आणि निष्काळजी प्रशासन अशी झाली आहे. गुंडांना राजाश्रय मिळत असल्याचे देखील बोलले जाते. हडपसरचा नागरिक म्हणून या गोष्टींची चिंता वाटते. हडपसर मतदार संघ भ्रष्टाचार मुक्त, वाहतूक कोंडी मुक्त करण्याबरोबरच स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी येत्या 21 तारखेला मतदानाद्वारे परिवर्तन करण्याचे आवाहन यावेळी तुपे यांनी केले. याप्रसंगी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, सरपंच भरतशेठ धर्मावत, नारायण लोणकर, राकेश कामठे, नगरसेवक गफुर पठाण, संदीप बधे, उदयसिंह मुळीक, दीपक कामठे, अजित लोणकर, शिवाजी मरळ, शामराव कामठे, बैजू वाघ, शरद धांडेकर, अनिस काझी, हसीना इनामदार, बैजू मरळ, सोमनाथ घोमन, समाधान धांडेकर, शाम मरळ, तेजस जगताप, नितेश जगताप, ओमकार कामठे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस, रिपाई जोगेंद्र कवडे गट, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी कामगार पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.

