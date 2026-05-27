Ghorpadi News : जांभुळकर मळा परिसरात कालवा गळती वाढली; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

घोरपडी - वानवडी येथील जांभुळकर मळा परिसरातील कालव्यातून २४ मे रोजी कमी प्रमाणात सुरू झालेली पाणी गळती आता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांनी सुरुवातीपासूनच पाटबंधारे विभागाला याबाबत माहिती दिली होती. मात्र, वेळेत दखल न घेतल्याने आज मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे..सध्या कालव्यालगतच्या रस्त्यावर पाणी व चिखल साचला असून परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. गळतीवर तातडीने नियंत्रण मिळवले नाही, तर कालवा फुटून मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी, २३ मार्च रोजी मगरपट्टा सिटीजवळ कालवा फुटल्याची मोठी घटना घडली होती. त्या दुर्घटनेत हडपसर औद्योगिक वसाहत परिसरातील अनेक कंपन्यांमध्ये पाणी शिरले होते. तसेच तब्बल २ लाख टीएमसी पाणी वाया गेले होते. या घटनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले होते..पाटबंधारे विभागाच्या दुर्लक्षामुळे अशा घटना वारंवार घडत असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. जांभुळकर मळा परिसरात यापूर्वीही चार ते पाच वर्षांपूर्वी किरकोळ दुर्घटना घडली होती. त्यावेळी सुरक्षेच्या कारणास्तव येथील घाट बुजवण्यात आला होता.संभाव्य मोठी दुर्घटना टाळण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..गळती होत असलेल्या ठिकाणाची पाहणी केली असून, कालवा फुटू नये यासाठी कालव्यात सोडण्यात येणारे पाणी कमी करण्यात आले आहे. तसेच आवश्यक दुरुस्ती करून गळती कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.- मोहन भदाणे, उप अभियंता अधिकारी खडकवासला पाटबंधारे विभाग.