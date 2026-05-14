कॅनरा बँकेला ४,५०५ कोटींचा नफा

मुंबई, ता. १४ ः कॅनरा बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीत ४,५०५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला असून, मागील आर्थिक वर्षीच्या याच तिमाहीतील ५,००२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत त्यात ९.९ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. मार्च तिमाहीसाठीच्या तरतुदींमध्ये घट झालेली असूनही, बँकेच्या ‘इतर उत्पन्ना’मध्ये झालेल्या लक्षणीय घसरणीमुळे नफ्यात घट झाली आहे, असे बँकेने म्हटले आहे. बँकेने प्रतिशेअर ४.२ रुपये लाभांश जाहीर केला आहे.

मार्च तिमाहीसाठीच्या तरतुदी डिसेंबर तिमाहीतील २,४१४ कोटींवरून कमी होऊन ९९२ कोटी रुपयांवर आल्या आहेत. मार्च तिमाहीच्या अखेरीस बँकेचे इतर उत्पन्न ४,८२४ कोटी रुपये होते; जे गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ६,३५० कोटी रुपये होते. बँकेने कमावलेल्या निव्वळ व्याज उत्पन्नामध्ये वार्षिक आधारावर चार टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ते आधीच्या ९,४४२ कोटी रुपयांवरून ९,८०९ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. या तिमाहीसाठी निव्वळ व्याज मार्जिन २.५४ टक्के राहिले; जे गेल्या वर्षी २.७३ टक्के होते आणि मागील तिमाहीच्या तुलनेत ते २.४५ टक्के होते.

कॅनरा बँकेच्या मालमत्तेची गुणवत्ता मागील तिमाहीच्या तुलनेत स्थिर राहिली आहे. मार्चच्या अखेरीस एकूण अनुत्पादक मालमत्ता (एकूण एनपीए) १.८४ टक्क्यांवर आली (डिसेंबर तिमाहीत ती २.०८ टक्के होती), तर निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता (निव्वळ एनपीए) मागील तिमाहीच्या तुलनेत ०.४५ टक्क्यांवरून ०.४३ टक्क्यांवर आली, असेही बँकेने म्हटले आहे.

