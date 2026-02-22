चारचाकीची दुचाकीला पाठीमागून जोराची धडक; मोटरसायकलस्वराचा मृत्यू
चारचाकीच्या धडकेत
मोटरसायकलस्वराचा मृत्यू
.........
सांगोला, ता. २२ : भरधाव वेगाने चारचाकीने दुचाकीला पाठीमागून जोराची धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात मोटारसायकलस्वाराचा मृत्यू झाला. हा अपघात सांगोला तालुक्यातील जुनोनी हद्दीतील सुदर्शन पेट्रोल पंपाजवळ, करंडेवाडी फाटा येथे राष्ट्रीय महामार्ग १६६ वरील पुलाशेजारी घडला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिद्राम संजय आयवळे (वय २३, रा. मजरेवाडी, सोलापूर) याने त्याच्या ताब्यातील चिव्होरलेट कंपनीची चारचाकी (क्रमांक-एमएच-०२, बीएम-०८१५) भरधाव व निष्काळजीपणे चालवून हिरो कंपनीच्या मोटारसायकलला (क्रमांक-एमएच-४५, एए-०५३५) पाठीमागून जोराची धडक दिली. या अपघातात अजय रघुनाथ भंडारे (वय ३५, रा. पाचेगाव खुर्द, ता. सांगोला, जि. सोलापूर) यांना गंभीर दुखापत झाली असून उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातात मोटारसायकलीचे सुमारे २० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी फिर्यादी विजय रघुनाथ भंडारे
(वय २८) यांच्या तक्रारीवरून सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस हेड कॉंन्स्टेबल घोंगडे करीत आहेत.
