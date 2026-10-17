Shirur Crime : न्हावरेत कार चालकाला धमकी; मारहाण करून स्विफ्टच्या काचा फोडल्या.....

न्हावरे (ता. शिरूर) - येथील न्हावरे-गुणाट रस्त्यावर स्विफ्ट कारला कट मारल्याचा जाब विचारल्याने पांढऱ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओमधील तरुणांनी व त्यांच्या इतर मित्रांनी स्विफ्ट कारचालक व त्याच्या चुलत भावाला शिवीगाळ करून मारहाण केली. तसेच, पिस्तूल असल्याची धमकी देऊन कारच्या काचाही फोडल्या. ही घटना गुरुवारी (दि.१५) सायंकाळी घडली. या प्रकरणी एका अल्पवयीन मुलासह सहा जणांविरुद्ध शिरूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकरणी प्रशांत नारायण वाघमारे (वय २७, रा.गुणाट, ता.शिरूर, जि.पुणे) यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सायंकाळी सव्वापाच वाजण्याच्या सुमारास प्रशांत वाघमारे हे त्यांचे चुलत भाऊ अभिजित प्रकाश वाघमारे यांच्यासोबत स्विफ्ट कारमधून (क्र. एमएच-१२,टी.एस-२९४३) न्हावरे येथे ठिबक सिंचनाचे पाईप आणण्यासाठी जात होते..दरम्यान न्हावरे-गुणाट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या आप्पा खेडकर यांच्या घराजवळ १९९६ असा क्रमांक असलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओने प्रशांत वाघमारे यांच्या कारला कट मारला. याबाबत स्विफ्ट चालक वाघमारे यांनी कार थांबवून जाब विचारला असता, स्कॉर्पिओ चालकाने वाघमारे यांना शिवीगाळ केली. त्यानंतर गाडीतील एका अल्पवयीन तरुणाने “माझ्याकडे पिस्तूल आहे, मी गुन्हेगार आहे, तुम्हाला गोळ्या घालून मारून टाकीन!” अशी धमकी दिली..याचवेळी स्कॉर्पिओ मधील अल्पवयीन मुलाने फोन करून इतर तरुणांना घटनास्थळी बोलावले. त्यानंतर सर्वांनी मिळून स्विफ्ट कार मधील प्रशांत व अभिजीत वाघमारे या दोघा चुलत भावांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली आणि त्यांच्या स्विफ्ट कारच्या काचा फोडून नुकसान केले.या प्रकरणी रवी पंढरीनाथ बिडगर, आत्माराम पंढरीनाथ बिडगर (दोघेही रा.न्हावरे, ता.शिरूर, जि.पुणे) व एका अल्पवयीन मुलासह तीन अज्ञात तरुणांच्या विरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन आरोपीची ओळख कायदेशीर कारणास्तव गोपनीय ठेवण्यात आली असून, या घटनेचा पुढील तपास न्हावरे पोलिस चौकीचे पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र बनकर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.