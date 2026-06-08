Car Tempo Accident : पुणे-नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात; एअरबॅग उघडल्याने नवविवाहित दाम्पत्याचे प्राण वाचले, पत्नी गंभीर जखमी

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील पेठ येथील पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर कार आणि टेम्पो यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात नवविवाहित दाम्पत्य जखमी झाले. कारमधील एअरबॅग वेळेत उघडल्याने त्यांचे प्राण वाचल्याची माहिती समोर आली आहे. हा अपघात शनिवारी (ता. ६) रात्री घडला असून दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंचरच्या दिशेने जाणारी कार आणि पेठ गावाच्या बाह्यवळण रस्त्याकडून महामार्गावर येणारा टेम्पो यांच्यात समोरासमोर धडक झाली. धडकेची तीव्रता इतकी होती की कारच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या अपघातात माळेगाव (ता. खेड) येथील हॉटेल व्यावसायिक वैभव कातोरे व त्यांची पत्नी प्रिया कातोरे जखमी झाले. प्रिया कातोरे यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून दोघांवरही पुण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी कारमधील एअरबॅग तात्काळ उघडल्याने दोघांच्याही डोक्याला व छातीला गंभीर दुखापत होण्यापासून बचाव झाला. अपघातानंतर काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना तातडीने मदत केली व पुढील उपचारासाठी रवाना केले.विशेष म्हणजे, वैभव व प्रिया कातोरे यांचा अवघ्या एक महिन्यापूर्वी विवाह झाला होता. धोंडे खाण्यासाठी ते जुन्नरच्या दिशेने जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, सोमवार (ता. ८) रोजी रात्रीआठ वाजेपर्यंत या अपघाताबाबत मंचर पोलीस ठाण्यात कोणतीही फिर्याद दाखल झालेली नसल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली..एअरबॅगमुळे वाचले प्राणअपघाताची तीव्रता मोठी असतानाही कारमधील एअरबॅग वेळेत उघडल्याने वैभव कातोरे व प्रिया कातोरे यांचे प्राण वाचले. आधुनिक वाहनांमधील सुरक्षाविषयक सुविधांचे महत्त्व या अपघातातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे, असे पारगाव तर्फे खेड (ता. आंबेगाव) येथील रमेश सावंत पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.