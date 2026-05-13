पुणे

करिअर मार्गदर्शन शिबिर रविवारी

पुणे, ता. १३ : इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी श्री काळभैरवनाथ फाउंडेशनतर्फे रविवारी (ता. १७) ‘करिअर मार्गदर्शन शिबिर’ होणार आहे. फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या ॲम्फी थिएटरमध्ये सायंकाळी चार ते सात या वेळेत हे शिबिर होणार असून, ते सर्वांसाठी खुले आहे.

या शिबिरात महाविद्यालयातील प्राध्यापक हे विद्यार्थी आणि पालकांना करिअर नियोजन, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती या विषयांवर मार्गदर्शन करतील. विविध बँकांचे अधिकारीही या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांतील रोजगाराच्या संधींची माहिती मिळणार आहे. शिबिराचे उद्‌घाटन आमदार अमित गोरखे, नगरसेविका अनुराधा गोरखे आणि पोलादपूर रहिवासी संघाचे अध्यक्ष किसन भोसले यांच्या हस्ते होणार आहे.

